所謂「內行看門道，外行看熱鬧」。一般人看對戰雙方的成敗關鍵，就看誰的士兵更多、戰術更好。已故歷史學大師錢穆先生則不然，他別具隻眼，喜歡先從馬政談起，意思是研究雙方養馬、馴馬的能力，皆因馬匹好壞，往往才是最重要的致勝原因。

同樣道理，近年香港人經常談論股市積弱問題，很想知道恒生指數何時才能重拾升軌。真正懂股市的人，不是只談論指數，而是要研究其他指標，其中最重要的指標就是市盈率。原則上市盈率愈低，股票就愈具投資價值，長遠而言，你不怕它不會飆升。本欄昨日指出，目前美國道瓊斯指數成分股的市盈率，平均是約25倍，日本日經指數是約30倍，而恒生指數則只有約8倍。假如港股市盈率要追上道指和日經的水平，理論上恒指可升到50,000至60,000點。

回顧歷史，恒生指數的市盈率是否長期落後於人？不是的，炒賣最熾熱的時候，港股市盈率可以飛升至43倍，但那已是1973年的事了，至於升至20倍左右，倒是十分常見。目前恒指處於16,300點，假如回到1973年狂潮，市盈率43倍，天呀！就代表港股要升至87,000點。

現時港股雖然低迷，卻不是歷史上最弱勢的時候，恒指市盈率最低點是在1982年，達到5.57倍，但在一般情況下，也很少會跌至如此低殘，大多在7至8倍水平，便會掉頭回升。譬如1998年亞洲金融風暴，以及2008年金融海嘯，港股市盈率都曾跌至8倍或以下。觀乎往迹，恒指市盈率低至8倍後，要多久才能回升？答案是最短一年，最長3年。當然，也有人認為，今次港股跌市跟過去不同，跌倒後便再難復起了。是嗎，未知讀者諸君以為如何？