民進黨政府不斷宣稱台美關係史上最佳，卻一再遭到打臉，開春伊始，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅更毫不客氣地指出，台美根本就不是盟邦！再度潑了獨派人士一頭冷水。

知名網絡節目《木曜4超玩》最近邀請孫曉雅共享大餐，主持人邰智源追問了不少台美之間的敏感話題，例如孫曉雅是否認為台灣與美國之間，在軍事、科學領域有更多合作的可能性？孫曉雅表示，她和AIT在這裏，就是為了致力促進美國人民與台灣人民之間的合作，我們致力維持現狀，現狀就是這種非官方的關係。

孫曉雅說，台美之間還有一種安全上的關係，是基於美國的一中政策，這一政策已實行40多年，並在《台灣關係法》中被立法規定，同時在三個公報和六項保證中有所闡明，這是長久存在的，她認為這就是區域和平穩定的基礎。

邰智源不甘心再問，一中政策是正確的，世界上只有一個中國，但也只有一個台灣。孫立刻說：「這不是美國的政策，美國的政策是不同的。」而當他追問美國的界限在哪裏？台灣有可能舉行統獨公投嗎？孫回應，美國致力於支持沒有任何一方片面改變現狀，且絕對不能透過武力片面改變現狀。美方也總是會跟大陸官員強調絕對不要訴諸暴力。而當主持人問到美國跟台灣是盟邦嗎？孫曉雅秒回「不是」，因為在外交上盟邦是一個術語，代表有簽署條約，她強調「我們是朋友和合作夥伴」。到了這裏，邰智源也問不下去，只好岔開了話題。

美國不贊成台獨，不贊成改變現狀，不認為台灣是盟邦，而只是沒有任何實質條約與承諾的朋友與合作夥伴；這就是史上最好的台美關係！那些還迷戀童話故事的人，是否也該醒醒了呢？