說起小朋友和成人的分別，其中一點是他們太過自我中心，行為舉止皆以自己為主。當父母要工作沒時間理會他們，小孩就喜歡惡作劇，試圖通過這些行徑吸引大人注意。

港府駐倫敦經貿辦事處日前舉行新年酒會，一些海外港人組織聞風而至，在酒會門外叫囂和抗議，並將香港區旗放在入口處迫使嘉賓踐踏了才能進場。事後一眾示威者沾沾自喜地說成功「踩場」。然而，這種無聊的行為除了讓港府感到有些難堪，還能帶來哪些實質性的好處呢？

答案顯然是沒有。這些移英港人既無法達到他們渴求的英國撤銷香港經貿辦外交特權的目的，反而隨時會令北京推出針對移民港人的懲罰政策。譬如，目前移居海外的港人只要持有香港身份證，便可隨時回港享用公立醫療服務。早前香港已有聲音認為此舉會增加香港的醫療系統負擔，要求港府考慮取消他們的福利。若海外港人組織冥頑不靈繼續搞事，恐怕當局真的會採取行動了。

近年香港出現大規模移民潮，數以十萬計港人擇居海外。本來，港人移民後就應專心投入當地過好自己的生活，但少數人遠在海外，依然對香港念念不忘甚至還糾纏不清。從這些搞事港人的身上，我們彷彿看到了巨嬰的身影。他們為了刺激和挑釁北京，不惜像孩子一樣不斷做出無聊的行為。這種行徑他們可能覺得有趣，可最終只會損害到整體海外港人的利益。小朋友隨着年紀增長，會慢慢減少故意吸引他人注意自己的行為。這些海外港人聲言不排除針對經貿辦的示威陸續有來，估計還會繼續沉湎做巨嬰。面對這些人的幼稚行為，港府應向英國提出嚴正抗議，但千萬不要流露出氣急敗壞的情緒，否則只會令他們更加開心。