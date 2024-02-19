傳統上，美國民主黨奉行的為理想主義外交，主張民主、自由、人權和多邊主義，反對恃強凌弱和核擴散，認為不應、亦毋須透過戰爭來解決紛爭，而是應通過對話與合作來締造和平。共和黨則傾向現實主義外交，主張通過權力與軍事制衡，甚至霸權、打壓和核震懾才能達致和平穩定，認為戰爭是一種可用兼好用的外交手段。

諷刺的是，由美國發動或中途加入的戰事，大多數是在民主黨執政時爆發，等到共和黨上台後才結尾收場。此一模式直至「911」襲擊後，屬共和黨的總統小布殊先後出兵阿富汗及伊拉克才打破。其中歷時8年的伊拉克戰爭，由民主黨的奧巴馬作結；長達20年的阿富汗戰爭，實際上是由共和黨的特朗普斡旋終結，只是最後階段的撤軍發生在民主黨拜登的任期而已。

拜登任內先後爆發俄烏及以巴兩場戰事，雖然兩者都不算是由美國發動或直接參戰，但或多或少都與美國的外交政策有關。美國在奧巴馬年代支持烏克蘭發起顏色革命推翻原有的親俄政權，觸發親俄派佔多數的克里米亞和部分烏東地區棄烏投俄。拜登上場後，北約不理俄國多番嚴正警告，加速東擴，包括企圖重施故技在親俄的白羅斯策動顏色革命（但最終事敗），希望打通波羅的海3國將俄國完全包圍，終於迫使俄軍先發制人出兵烏國。

以巴戰事也是美國長期偏袒以色列釀成的惡果，雖說特朗普當總統時表現更為親以，但事實是中東局勢在其任內，乃近廿年來最為和平穩定。以軍現已殺到加薩地帶最南部的拉法地區，對當地巴人的終極大迫遷或大屠殺一觸即發，拜登政府對此似乎束手無策。歷史會否又再重演，要換上共和黨的美國總統才能終結該兩場戰事呢？