新一份財政預算案還有9天便公布，早前我與一眾立法會議員會見財政司司長時指出，政府「入不敷出」，加上外圍政經環境複雜多變，應重點考慮如何兼顧公帑使用的恰當性及公共財政的穩健度，從而保障市民生活、維持經濟穩定。

財政司司長早前預告，2023/24年度財赤或會超過1,000億元，可以預見本年度很難再大幅「派糖」。但本港經濟復甦不似預期，無論是一般市民還是中小企業，仍面對較大的生活與經營壓力。我期望政府可在力所能及下支援市民，減輕基層生活壓力。

政府應及早規劃應對人口老齡化的情況，包括利用稅務寬免，鼓勵市民為未來退休生活做好準備。我希望政府將更多退休/儲蓄型保險產品納入扣稅選項，例如分拆現時合資格延期年金和可扣稅自願供款的稅務優惠，使納稅人可享受每種退休產品扣稅上限6萬元。同時亦建議提高每份自願醫保扣稅額上限至每名受保人1萬到1.2萬元，以鼓勵更多市民加強對自身和受養人的醫療保障，長遠減輕公營醫療系統的壓力。而針對本港生育率低、養育子女負擔大的情況，我建議採取累進式扣稅，提高子女免稅額上限，鼓勵納稅人「生得愈多、交稅愈少」，並考慮提高供養父母等的免稅額。

樓市低迷，然而要「上車」仍不容易，加上利率上升令業主負擔加重。有調查顯示，66%首置客的上車預算約600萬元。為減輕一般家庭首次置業負擔，鼓勵夾心階層上車，建議為香港永久居民的首次置業印花稅提供一次性稅務扣除，上限20萬元。按目前的首置印花稅率，購買660萬元單位可用盡20萬元扣稅額。

為了在經濟低迷下幫助自置居所人士紓緩壓力，2001年施政報告中曾提出把居所貸款利息扣除額上限提高50%至15萬元，為期兩年。鑑於過去一年息口上揚，且未來環球經濟仍面臨較大不確定性，建議當局可參考過往做法，推出為期兩年、上限15萬元的居所貸款利息扣除額。去年施政報告提出將新住宅印花稅減至7.5%，惟本地樓市交投量仍疲弱，為激活樓市，吸引有物業人士購置新物業或換樓，建議研究進一步放寬新住宅印花稅。

至於明日大嶼和北部都會區兩大項目對公共財政的影響，政府曾表示北都項目將有較大部分透過市場集資。我認為政府應推動保險資金參與基建項目融資，建議考慮讓保險資金購買政府發行的相關基建債券參與融資，有關債券在保險公司的認可資產價值不低於100%，從而提高保險公司保費投資的意欲。增設基礎設施項目投資可讓投資組合更多樣化，亦可為投資者提供更穩定的回報。

面對財赤，各界更關注公共財政的可持續能力，我希望政府在制訂預算案時，重點考慮適度開源節流，同時扣稅利民紓緩基層壓力，在理財哲學方面能有所突破，增強市場信心，維持財政穩健。