正論：擴大灣區醫療券　有利有弊監管難

隨着中港不斷融合，更多港人北上定居，港府宣布將粵港澳大灣區長者醫療券試點計劃擴大。今年第3季起，在大灣區內地城市，再多5間綜合醫療機構和兩間牙科機構可以用到醫療券。此舉有利有弊，最令人擔心是中港兩地醫療體系不同，港府無法跨境處理，一旦發生醫療事故，港人或投訴無門。

本港公營醫療供不應求，私營醫療則收費不菲，而長者恰恰是最需要醫療服務的一群，港府將醫療券的應用擴及大灣區核心城市，無可厚非。現時長者想在內地使用醫療券，可到深圳的港大深圳醫院和旗下在華為荔枝苑的健康服務中心，而今年第3季起，有關服務將擴展到廣州、東莞和中山，新增5間綜合醫療機構大都屬於三甲醫院。另外，當局亦會在深圳加入兩間牙科機構。新增的醫院收費與港大深圳醫院相若，過往每宗平均收約309港元。而新的牙科試點，洗牙約180至300元人民幣，補牙300至550元人民幣，拔牙200至500元人民幣。

相對香港而言，內地醫療收費絕對有競爭力和吸引力，不論是一般西醫還是牙科服務，香港收費驚人，深圳則顯得廉宜，預料將吸引不少長者轉投內地醫療懷抱。而在實際層面上說，本港公營醫療大排長龍，衞生署轄下牙科服務名額尤其不足，每月只有約4千個名額開放予公眾，不少長者都要通宵輪候。再者，內地醫療水平也在不斷提升，移居當地的港人同時不斷增加。數字顯示，目前已有近1.6萬人在大灣區使用醫療券，總就診人次逾16萬，總使用金額超過5,100萬港元。當局擴大醫療券在大灣區的應用，既可減輕本港公營醫療負擔，也有實際需要。

當然，正如錢幣有正反兩面，每項政策有利必有弊。由於中港醫療體系不同，港府要「越級」監管內地醫療機構，想一想也知難以做到。儘管高官口口聲聲已有相應的監察機制，如長者認為服務有問題可向廣東衞健委或港方投訴，本港衞生部門亦會把關。但問題是，所謂的監察機制如何運作，一旦發生醫療事故如何處理，高官語焉不詳，反而叫人看數字、看使用人數，聲稱這樣就知政策有沒有成效、受不受歡迎，實在有模糊焦點、轉移視線之嫌。至於醫療券遭濫用甚至遭詐騙，香港也時有發生，如何確保同樣情況不會在大灣區上演，當局一樣付之闕如。正如病人組織指出，醫療券涉及公帑運用，港府責無旁貸，必須設立跨境專責組織作出監管，可謂一語中的。

不怕一萬，最怕萬一。醫療事故在香港無日無之，在內地肯定也不能避免，港府如何確保內地醫療服務質素、如何肯定公帑用得其所，實在有必要詳細交代。大灣區醫療券涉及的公帑絕非小數目，只要存在金錢利益，騙案或糾紛必會應運而生，中港皆然。高官一味盡說內地醫療好處而不提壞處，更不提港人遇事如何投訴，只知報喜不報憂，恐怕適得其反。