產評：華資產信心積弱 管理預期成首務

內地股市新春長假後首日開市紅盤高收，表面上可喜，實際上見到的主要是被視為「國家隊」的國資在掃高與央企改革等相關的「中特估」概念股，見不到內外資買盤一躍而上的全面升勢，大淡市氣氛仍揮之不去。說到底，市場對中國資產的信心仍然低迷，當局必須設法為經濟建立明確的新增長點，配以強而有力的貨幣及財政政策來扭轉市場的悲觀預期，否則信心繼續積弱下去，通貨收縮危機並非危言聳聽，一旦美國啟動減息周期比預期遲，人民幣的壓力難消，則中國資產估值只怕低處未算低！

經過新冠疫情和美國的無限量化寬鬆貨幣政策後，中美的宏觀經濟政策明顯分道揚鑣。美國經濟展現出強大韌性，一方面收緊貨幣政策，激進加息控制通脹，支持美元與美國資產價格穩定，另一方面則在技術方面展現實力，為大型科企注入動力，支持美國資本市場延續大牛市，經濟景氣得以維持，樓市亦未受息口影響繼續穩定發展。

反觀中國，自行戳破內房泡沫。巨型民營房企還不到外債，弄得清盤收場，其他民企連環爆煲，基本上中企在境外的發債能力已被廢武功，更何況推倒了整個房地產產業鏈，影響的是百業景氣，蒸發大量財富，不利內部需求。中國製造業則在美國推動國際產業鏈與供應鏈「去中國化」下受壓，出口業未復元氣。即使中國不斷減息降準，貨幣政策與美國背道而馳，也無法對刺激消費與投資起到太大的幫助，反為人民幣匯率添壓，美媒乘勢全力唱衰中國投資，導致國際間漸漸形成投資「Anything but China」（任何皆何，中國資產除外）的思維，結果外資撤離，內資不是信心不足就是無能為力，中國資產跌至「地板價」都乏人問津，剩下國資在唱獨腳戲！

本來，在全球不可持續的寬鬆貨幣政策大逆轉前，中國率先主動去槓桿、消泡沫，有其原因。但結果是中國經濟如今卻苦陷困境，一則是美國的全面圍堵來勢洶洶，二則也見到中國在管理市場預期方面不太在意，對外強調國際市場陌生的「中國特色」，對內則予人搞「國進民退」的形象，自螞蟻集團上市撻Q以來，民營經濟至今不見起色，財政與貨幣政策又未到位，錯失維穩的關鍵時間。

如今中國當局強調要高歌「中國經濟光明論」，算是終於醒覺要扭轉悲觀的市場預期了。可如今衍生負面財富效應的內房與地方債務危機如燙手山芋，就連銀行也被拖下水；就業、消費、投資瓣瓣都棘手，經濟基本面缺乏明確的新增長點，市場流動性寬鬆力度亦未見積極，民營經濟領域繼續處於「躺平」狀態。單靠喊口號，如何能令作為景氣晴雨表的資本市場活躍起來？

踏入今年，東盟諸國的經濟景氣都出現壓力，中東產油國投資中國的步伐未見提速，來自歐美的制裁威脅只會有增無減，中國的外部需求疲弱基本上已是「梗局」，得把握時機盡快設法扭轉刺激內部需求，重新推動內循環引擎運轉，免令光明前的黑暗變得愈來愈漫長！