中國經濟增長在5%的水準，顯然是低於過往10%的平均水準。5%或10%，哪個才是正常的中國經濟增長率呢？

經濟增長，從生產而言，是各種要素的配合，供求相對平衡才可產生出來的。這是實體經濟的概念，沒有加上金融和貿易帶來的額外作用。貿易的作用是把兩地不同價格的要求結合，並以貿易主導國家的價格來作商品最後體現的市場價格。一般而言，貿易體現的市場價格多以一國較高的價格水準來決定的。平買貴賣，從而貿易利潤變成貿易的推動力。若沒有額外的利潤，貿易便不會產生。至於金融，則是製造與現時實體經濟不符的額外需求，或是虛假的，或是挪用未來或別地的需求。當金融可集中更多的額外需求，也同時製造額外的供應，把即時的供應變為未來或虛假的非即期供應，形成可比實體經濟規模大以倍計的交易量。因而利潤的總數更大，製造出金融操作的動機。

中國過往高增長的原因，主要來自人口紅利，參與工農業現代化生產的人口擴張，但同時亦有貿易與金融因素。貿易主要是加工貿易，因其佔中國經濟曾達半數以上的比重。加工是用中國價格的生產要素來進行生產，出口卻是歐美國家的價格，價格差距便形成龐大利潤。但同時中國本地的GDP也因這個貿易價格差別而大幅擴大。另一是中國經濟在這段時期，加速貨幣化，且資產槓桿化，農村龐大的資源（包括人力）從計劃經濟時期的非商品化，亦即在GDP中不入市場化的價值計算之中。中國改革開放把這部分納入計算之內，便亦產生出商品化、金融化的價值。在中國實體經濟生產由技術升級，效率提升的改革成果之外，貿易與金融應是中國經濟可長時期達到10%增長的重要原因。

但當中國發展成全球最大的製造業生產與出口國，金融化已是高槓桿化，出口往歐美市場減少，轉而以價格相較中國為低的新興國家。出口價格利潤被壓縮，金融化已趨過度，難以進一步槓桿化。加以人口紅利轉為負面，經濟便只能按生產實際的效率與市場成交來決定。5%已反映出中國經濟的效率與競爭力。

要進一步提升增長，中國只能靠一帶一路倡議，在發展中國家投資協助它們提升與擴大本地市場，與中國融合，製造出另一人口紅利，貿易與金融額外利潤和擴張的機會。