昨天提到港府駐倫敦經貿辦舉行新年酒會期間，遭到一些移英的港人前來踩場並搞小動作，部分出席者被迫要踐踏區旗才能進場。如果讀者有印象的話，應該記得去年也有不法之徒在本港駐倫敦經貿辦門外噴上粗穢的文字，以及破損掛於牆上的區徽。過去數年有不少本港反對派人士先後移居英國，他們回不了香港，似乎把當地的香港經貿辦當成了發洩的對象。

上述兩件事可以說有兩大共通點。一是港府駐倫敦經貿辦在事發後立即報警；二是港府除了發表聲明譴責，商務及經濟發展局局長也會見英國駐港總領事表達不滿，要求英方保障經貿辦的合法權益。就前者而言，倫敦經貿辦的做法完全正確。少數移英的港人嚴重滋擾經貿辦運作，經貿辦向當地警方投訴並要求當局嚴懲肇事者。若英方故意不作為，只會顯得自己理虧。但就後者而言，港府竟然只是商務部門首長向英國駐港總領事提出抗議，就令人摸不着頭腦了。

政府之間的來往，派出哪個官員和對方交涉有很大的考量。中國前外交部部長李肇星透露過，他在任時只召見過兩次外國駐京大使提出抗議，其中一次是2006年小泉純一郎參拜靖國神社，他把日本駐華大使宮本雄二叫到外交部提出交涉。其他相對不太嚴重的外交風波，則由副外長出面跟進。

香港駐倫敦經貿辦作為特區駐當地的官方代表，多年來一直享有外交特權。這次移英港人在辦事處酒會門外惡意挑釁，滋擾嘉賓及塗污香港區旗，並非和平的示威活動，而是涉嫌刑事行為。依我來看，政務司司長和外交部駐港特派員公署應該親自出面，要求英國盡快將涉案人士繩之以法。當局如今的做法予人該軟不軟、該硬不硬的感覺。