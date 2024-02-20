沉寂多時的俄烏戰事近日有新進展。上任不久的烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基日前宣布，烏軍將撤出烏東頓涅茨克地區的戰略重鎮阿夫迪夫卡，理由是保護軍人生命與健康和改善後勤情況。簡而言之，烏軍現已彈盡糧絕，再死守下去便可能全軍覆沒或集體棄械投降。但其實俄軍圍攻該市已有好幾個月，烏軍何以選擇在此時撤軍？有可能是為了配合總統澤連斯基的歐洲「乞援」之旅。

在敵人兵臨城下之際，澤連斯基近日先後出訪德國和法國，與該兩個歐盟兼北約大國的領袖會面及簽訂雙邊安全協議。德法承諾在未來10年，各向烏方提供數十億歐元的軍事及經濟援助。但根據過往經驗，歐洲人的承諾往往不能盡信或只可打折兌現。而且有關援助金額，僅佔世界銀行估計，烏克蘭重建所需的4千多億美元的一小個零頭，實屬杯水車薪，聊勝於無。

烏克蘭明知德法莫財也要上門乞援，皆因北約的大戶美國正忙於選舉和政治鬥爭，無暇援烏。美國參議院早前通過總額達950億美元的外援法案，當中約三分之二預算是用於援烏，但需要共和黨佔多數的眾議院同時通過才作實。共和黨要求民主黨拜登政府作出讓步，撥款加強邊境保安及打擊非法移民，才會支持有關外援法案，否則他們會以各種拉布手段，阻撓法案提上眾議院討論和表決。

部分共和黨人可能確是關注非法移民問題，也有少數人真心認同前總統特朗普的「鼓勵俄國進攻論」，但有更多人只想將國內外的種種問題和民眾不滿「攬炒」，營造拜登政府昏庸無能的形象，並不惜為此而犧牲盟友，暗助俄軍。類似的拉布攬炒手法，香港人於黑暴前見慣見熟，現正在美國天天上演。