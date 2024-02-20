即食麵方便又美味，是港人生活不可或缺的食物，其口味層出不窮，是速食之選。天然食物必定有一個腐爛分解過程，但即食麵可以在食品架上屹立百年，即使變成粉末也不腐爛，即是進入腸胃後也不易被自然代謝。除了麵本身是白麵粉精煉食品，糖分高會令血糖飆升之外，調味料包其實是高鈉味精素，還有防腐劑和各式添加劑。

由於油炸即食麵不容易被分解，進入腸胃後，它對維持人體生命的消化酶系統造成干擾破壞，令到器官提早衰敗。人的消化系統本來已容易早衰，即食麵更是引起早衰的最可怕食物之一。吃過即食麵，很長時間後還會「嗝」出味道，就是那些無法消化的即食麵，長期泡在胃酸中的結果。

據有關營養學家的調查顯示，長期食用即食麵的人，有60%的人營養不良，54%的人患有缺鐵性貧血，23%的人有核黃素缺乏症，16%的人缺鋅，2%的人因缺乏維生素A而患上各種眼病，還會頭暈、乏力、心悸、精神不振等。核黃素又稱維他命B2，缺少B2會口角發炎，舌頭紅紫色或洋紅，鼻翼、眼瞼、耳朵等多處皮炎，眼睛畏光易疲勞、視力模糊、發癢流淚、眼睛痠痛、角膜充血。

哈佛大學曾有大規模追蹤式調查，找來11,000位成年人，調查他們食即食麵的習慣與健康之間的關係，結論是每周食超過兩個即食麵的成年人，他們的內分泌會出現異常，會引發糖尿病、高血壓、心臟病及中風。

日前消委會測試19款即食湯麵和撈麵樣本，無論油炸或非油炸，發現全部連湯汁食用一整份，攝取的鈉已超出成人每餐建議攝入的上限。以脂肪含量計，油炸麵餅較非油炸平均高出13倍，其中有9款油炸麵的飽和脂肪含量，高於成人每餐建議上限。消委會提醒，如果長期攝取過多鈉，有機會增加患心血管疾病及腎病風險。

世衞建議成年人每天攝取鈉上限為2,000毫克，結果發現9款即食麵每份的鈉含量，均高於上限，其中一款含鈉量最高。此外，測試亦發現近九成樣本同時含有污染物3-MCPD，該物質會在食物製造、烹煮等加工過程中自然產生。而現時有足夠證據顯示3-MCPD會令實驗動物產生腫瘤，國際癌症研究機構亦將其列為「或可能令人類患癌」物質。另外，3-MCPD亦能對實驗動物的腎臟、中樞神經等造成影響。

正所謂「少吃多滋味」，市民食即食麵的同時亦應留意健康風險，也可按消委會建議，減少或避免使用調味料和配料，以降低鈉和脂肪攝取量，以避免增加患上心血管及腎病的風險。此外，亦可以選擇非油炸麵食，如米粉、粉絲、通粉和蕎麥麵等，而煮食經油炸的即食麵餅時，會釋出油脂和鈉，可以煮完麵後換熱水，減少脂肪及鈉的攝取量，而調味料亦可另外用熱水開湯，「食得方便」的同時亦需要「食得健康」。