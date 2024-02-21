正論：危吊簷篷頭被困　獨留稚童誰之過

昨日早上8時許，深水埗發生一幕驚險重重、險釀慘劇的意外！事緣深水埗黃竹街1J號4樓，一名3歲女童被發現爬出窗外簷篷，頭部被夾困於晾衫架，雙腳踮於窄窄的簷篷邊，真係舉頭「睇見都牙煙」，稍一不慎恐會釀成悲劇！樓下街坊大驚即時報案，「今人乍見孺子將入於井，皆有怵惕惻隱之心」；聖人指任何人在突發的情況下，看到幼兒遇險將墮井，都會自然地生出恐懼和憐憫之心，這是人的本能反應。

今見有女童搖搖欲墜困於簷篷外，千鈞一髮，豈能不懷恐懼和憂慮之心，有街坊衝上單位合力救回惶恐的女童！如此驚心動魄的一剎那，猶幸消防接報趕往現場時，女童已經安然獲救。這真是不幸中之大幸，因為只要稍有閃失，女童雙腳懸空，而她又不斷掙扎，大有可能「一失足成千古恨」！現在總算「大步檻過」。女童獲救時，據悉沒有表面傷痕，然而，畢竟頭曾被夾，心理上難免有一定程度的受驚；其父聞訊後立刻趕回家，陪同女兒送往明愛醫院接受檢查。

執法人員經初步調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕女童姓李44歲母親，並將她帶走作進一步調查。現場消息指，女童就讀幼稚園K1，她與任職地盤工人的40歲父親、及今年由內地來港的母親，同住上址一劏房單位，以往女童由父親單獨照顧。父兼母職，做父親的又要返工又要照料稚女，其艱辛可以想見。相信有了由內地來港的母親照顧，應該少了一肩重擔，豈料又發生驚險一幕！

事發時，父親正上班，李婦因見女兒正在熟睡，以為她「冇咁快醒」而匆匆外出到街市買餸，並把女兒獨自留在家中。未料，女童睡醒後不見媽媽，於是攀上沒有窗花的窗戶尋找媽媽，結果意外跌出窗外，卡於晾衫架鐵枝之間，腳踏外牆簷篷驚險萬分，女童哭着高聲呼叫，因而驚動街坊，聞訊衝上樓協助救援，剛巧女童的媽媽買完餸回家，李婦才知出事，赫然見女兒被困簷篷，慌忙登樓開門，連同兩名熱心男街坊入屋合力將女童救回單位內。

這宗險釀成悲劇的意外發生在深水埗區的一個劏房，特別叫人感慨。「有頭髮邊個想做瘌痢」？歌頌母愛偉大的文章、歌曲多如天上繁星，大家亦耳熟能詳。作為一個現代的父母，亦清楚重要的不是給孩子多少物質的東西，而是傾注在他們身上的愛和關心。深水埗這單「對所看管兒童忽略」的悲劇，正正反映基層為生活奔波勞碌的無奈和奏不完的悲歌！一個有為的政府，時刻不忘為人民服務，經常記掛人民對美好生活的嚮往，援老扶貧又豈能口說而實不至。這宗女童獨自爬出窗外，無疑其父母有疏忽之處。然而，亦正正揭示政府對基層關懷和支援不足，政府「鄰里支援幼兒照顧計劃」是否能發揮真正作用？深水埗「社區客廳」能否兼顧劏房住戶真正需求？社區保母服務是否到位？政府有必要檢討其成效，並對有關服務多作宣傳，令基層善於利用，只懲處家長疏忽照顧兒童而沒有考慮劏房戶「搵食艱難」，難保有關悲劇不再發生！