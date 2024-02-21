娛圈單打：尋找另一個我 高汁高質好睇

TVB全新旅遊真人騷《尋找世界另一個我 台灣篇》，上周已播出兩集，由「狄龍仔」、視帝譚俊彥（Shaun）打頭陣。有別於一般吃喝玩樂的旅遊節目，《尋》最有趣之處是，團隊在當地找來跟藝人同名同姓的人，坦誠交流各自不同的人生。

跟Shaun同名同姓的兩位台灣男士，一個70歲，一個60歲，前者是老人院設計師，後者則是特殊教育導師，彼此性格際遇截然不同，卻因為這個節目巧妙地有所交集。最令人意外又感動的是，70歲的譚俊彥憶述，50年前考取駕照的時候，身旁一位從事郵政的先生，因為湊巧地看見他的名字，驚訝地表示自己兒子也叫譚俊彥。而這位兒子譚俊彥不是別人，正正是節目中60歲的譚俊彥！皆因其父也是從事郵政，搞錯的機會微乎其微，緣分真是奇妙得令人慨嘆！

Shaun亦感動得眼濕濕，大呼「仲黐線過拍戲」，真情流露。他也有分享跟父親狄龍的關係，直言父親非常嚴肅和嚴厲，似足「包青天」，父子鮮少打開心扉說亮話，反而他結婚誕女後，女兒成為他跟父親溝通的橋樑。

其實，Shaun一直給人「紳士」感覺，待人接物大方得體，同時予人真誠之感，足證狄龍教子有方。最近在《新聞女王》演佘詩曼一生最愛，說服力十足，就連阿佘也希望將來再跟他合作。而他在兩年多前播出的《男神廚房》，展現超強廚藝，令人驚喜，為他圈粉無數。

總的而言，今次節目高汁高質，反映大台有突破之心，值得捧場。本周將有當紅小花郭柏妍登場，拭目以待。