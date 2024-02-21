俄烏戰爭即將屆滿兩年，基本上可以用三句話概括：俄羅斯穩操勝券，烏克蘭一敗塗地，美西方一無所獲。美國為了這場代理人戰爭，聯同歐洲盟友總共為烏克蘭提供2,000多億美元援助，究竟得到甚麼？除了軍火商賺得盆滿缽滿，其他甚麼也沒有得到，反而陷入泥沼，進退不得。烏克蘭更不用說，整個國家幾乎成為一片廢墟，國不成國，家不成家，經濟民生固然瀕臨崩潰，人口更是比戰前減少將近一半。反觀俄羅斯形勢愈來愈好，軍事方面佔盡優勢，經濟方面也展現強大韌力，去年GDP增長3.6%，相對於在衰退漩渦掙扎的英、德等西方國家，可謂相映成趣。

事實證明，美國利用這場代理人戰爭消耗並拖垮俄羅斯的圖謀已徹底破產。老美的如意算盤是，先收拾俄羅斯，再集中全力對付中國，結果適得其反，俄羅斯不但沒有被拖垮，反而愈戰愈勇。經過這一戰，俄羅斯既得到土地，也獲得戰略空間，還加強了經濟自主，與中國的戰略協作夥伴關係更是空前緊密。老美豈止是打錯了算盤，簡直是搬起石頭砸自己。

難怪有人說，美國發動俄烏戰爭，等於給中國送了5份大禮，包括：中國獲得更多廉價石油和天然氣、中國獲得更多新興國家的支持、中國地緣壓力大大減輕、中國東三省經濟脫困、中國獲得更多俄羅斯消費市場份額。事實確是如此，中國無意中成為俄烏戰爭的最大贏家，絕對是老美始料不及。所以說，聰明反被聰明誤，老美整天算計別人，結果反而成全別人，害了自己。

最可憐的還是作為棋子的烏克蘭，明知獲勝無望，也不得不咬牙死撐。總統澤連斯基繼續到處乞援，日前出席慕尼黑安全會議期間除了照例向西方伸手要錢要武器，還聲稱烏克蘭在保衞自身的同時也在幫助盟友遏制俄羅斯。算了吧，精人出口，笨人出手，烏克蘭只是美國的一枚棋子，而不是甚麼盟友，棋子的最終結局就是被拋棄，戲子總統至今還不明白這個道理，到底是執迷不悟，還是天生愚昧？

有因必有果，自從2014年爆發顏色革命，烏克蘭就注定了今天的下場。當初不少烏克蘭人對顏色革命充滿幻想，以為經此一役便可以得到西方認可，成為自由世界一員，實現繁榮穩定。詎料事與願違，正是這場顏色革命將烏克蘭帶向亡國滅種的不歸路。