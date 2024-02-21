踏入龍年，壞消息接踵而至。破產管理署公布，1月份個人破產呈請753宗，按月增加11.55%，按年增加50%。而1月份強制公司清盤呈請有67宗，更按月暴升63.41%，按年增加48.88%，為2022年4月以來最多。加上負資產宗數創近20年來新高，究竟香港經濟何去何從？

雪上加霜的是，外人再來踩多腳。繼香港被嘲為「國際金融中心遺址」後，摩根士丹利前亞洲區主席羅奇又在外媒撰文，直指「香港已經玩完」，皆因港股表現不濟，目前恒指較1997年回歸時只是微升5%，同期美國標普500指數則上升超過4倍，恒指表現亦差過中國上證指數，認為港股受內部政治、中國因素及全球地緣政治發展制約，即使有反彈亦只屬短暫。

外部勢力慣性唱衰香港，回歸以來皆然，九七前，外媒一樣煞有介事指「香港已死」，結果並無實現。但今次的「香港玩完論」是否完全沒有根據，卻不由人不反思。香港股市表現之差，就連台灣加權指數也超越了恒指，更不必說，印度已取代香港，成為全球第四大股票市場。香港向以國際金融中心自居和定位，現在卻無以為繼，單是去年，竟然無一家海外公司來港上市。這樣下去，香港股市是否玩完，怎由人不擔心？

何況樓市更加慘淡，一般業主窮畢生之力供樓，卻只能眼白白看着樓價不斷尋底，身家大縮水。君不見，每日都是大型屋苑跌破呎價、業主恐慌性割價拋售的消息，負資產沒有最多，只有更多，令人搖頭嘆息。

難為港府依然好整以暇，對外界要求全面撤辣仍是置若罔聞，對股市動盪同樣故作鎮定。少做少錯，後知後覺，畏首畏尾，歷屆特區政府皆如是，夫復何言！