福建海警局宣布在廈金海域常態巡查後，不僅立即出動多達6艘海警船執行任務，還登上台灣「初日」號遊艇進行攔檢，面對逐步升溫的緊張態勢，台灣航港局除了斥責大陸方面「不符合國際慣例」外，竟要求台灣船隻若遇臨檢應該不要停船、盡速返航，完全將責任轉嫁到無辜的百姓身上。

就以「初日」號被攔檢的情況來說，當時是3艘大陸海警船夾擊，請問「初日」號究竟要如何拒絕檢查？難道要衝撞海警船？若因此出現人員傷亡誰要負責？而民進黨政府從事發後非但沒有盡速釐清真相，反倒刻意拖延，不由得讓人懷疑，難道這一切都是計劃好的？蔡英文臨別秋波，就是要擴大兩岸間的衝突，刺激大陸方面做出過激行動？

早在1950年代，美國就要求蔣介石放棄金馬，藉此切斷與大陸的聯繫，但有大中國思想的蔣介石並未答應。而獨派一直有所謂的「金馬撤軍論」，表面上是讓金馬成為非軍事區，實際上是階段性的放棄金馬，最終目的就是讓台灣僅保有本島與澎湖群島，最後遂行獨立。而這次蔡英文政府明明可以立即公布海巡監控影像平息爭議，卻反其道而行讓事件愈演愈烈，是否就是企圖引誘大陸出手控制金馬，從而往台獨之路邁進呢？

然而，在大陸眼中，非但廈金海域沒有所謂「禁限制水域」，實際上在「一個中國」的主張下，若真要執行，大陸連台灣東岸都可以進行攔檢，未來若海警真在澎湖水域，甚至台灣東岸執法，試問台灣究竟要如何應對？原本可以迅速消弭風波，甚至轉為兩岸重啟交流談判契機的意外事件，卻可能成為引爆台海危機的導火線！美國在其中操弄的斧鑿痕迹實在太明顯。民進黨若繼續跟着美國起舞，將會把台灣帶入更危險的境地。