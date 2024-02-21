筆者過去對巴西總統盧拉沒甚麼好感。工人出身的他，政治及經濟立場一貫左傾，首次總統任期只懂在國內派福利，在國際上親美，其後更爆出貪腐醜聞而入獄，後來在國內自由派與主流西方社會支持下才得以獲釋，並擊敗有巴西特朗普之稱的博爾索納羅再度當選總統。但近日他真情流露，痛斥以軍暴行的一番警世真言，則令人對其改觀。

盧拉批評以巴戰事根本不是一場正常的戰爭，因為目前在加薩發生的，並非一場士兵與士兵之間的戰鬥，而是一方裝備精良的軍隊，對着一批手無寸鐵的兒童和婦女。他起初形容這是歷史上前所未見的，後來他更激動地補充，事實上也發生過，就是二次大戰時由希特拉領導的納粹德國，針對猶太人進行的大屠殺。

以色列不斷強調今次戰事是由哈馬斯引發，以方有權自衞和出兵加薩營救人質，又列舉證據指控有哈馬斯武裝分子匿藏於民居以至醫院等等，這些都是不爭的事實，但仍不代表以軍就可以濫炸濫殺。部分以國政客提出過的驅逐巴人方案，也跟當年納粹德國的遷移猶太人計劃相似。

其實土耳其總統埃爾多安等阿拉伯國家領袖，之前已用過類似的比喻。但盧拉並非阿拉伯人，也不是伊斯蘭教徒，巴西對以色列過往並無仇怨，對巴勒斯坦也無利益，這樣使他的批評更加顯得中立客觀，擲地而有聲。盧拉的比喻一語中的，刺中以色列以至全球猶太人的歷史痛點，引發內塔尼亞胡政府強烈反彈，包括傳召巴西駐以大使提出譴責，以及將盧拉列為不受歡迎人物。但可以肯定的是，盧拉今後去到世界大部分國家都倍受歡迎。反觀內塔尼亞胡不論是現在還是卸任後，都不會有太多國家歡迎其到訪，當中甚至可能也包括美國。