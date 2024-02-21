Google旗下影片分享網站YouTube醜聞不斷，其傳播嘅色情影片露骨淫穢，一直為人詬病，荼毒兒童及青少年不宜，毫無監管。東方傳媒機構關心社會關心時事，再發現5段裸露性器官及大特寫陰道及陰莖嘅影片，本月7日再三致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，促嚴肅跟進及正視問題。

本報發揮第四權，對於違規營利、惡意炒作等嘅色情及血腥片段窮追猛打，皆因有關評審確有標準欠公正問題，本報屢次舉證言之詳矣，不贅。而事實上係有關部門這麼多年來評審求其，且有雙重標準，甚至三重標準，試問如何能服人？對於Google旗下影片分享網站YouTube傳播嘅色情影片，如不重拳整治，根本難收立竿見影成效，此東方之所以一直努力不懈跟進，冀有關當局「一朝夢醒」，知道事態嚴重！

呢！電影報刊管理辦事處回覆本報查詢時指，將會按照《淫褻及不雅物品管制條例》跟進相關個案；而警務處公共關係部致函東方，指遞交該處嘅函件已經收悉，並已交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。「民有所呼，我有所應」梗係好！問題係世上最怕一個「積」字，有關問題已積咗好一段日子，若然不積極撥亂反正，徒有法都係嘥氣！

《條例》規定，任何人不得發布淫褻物品、管有淫褻物品以供發布……若被裁定罪名成立，最高刑罰是罰款港幣100萬元及監禁3年。《條例》適用於在香港境內發布的物品，包括在互聯網上發布的資料。徒法不能以自行，古人說：「賞足榮而罰可畏，智者知榮辱之必至。是故勸善之心生，而不軌之奸息。」要「罰可畏」才能使「不軌之奸息」，若然一味縱惡而有法不依，執法不嚴，則社會永難安寧！