娛圈單打：美斯解畫唔收貨　不如來個土下座

「美斯之亂」沒完沒了，佢喺香港嘅所作所為，受盡千夫所指，更令到中港球迷齊心鬧爆，美斯馳騁綠茵、踢波多年，勢估唔到呢次踢到塊鐵板，相信佢都始料不及。有見內地網民群情激憤，搞到堂堂8屆世界足球先生卒之要喺官微發視頻解畫，重申因傷未能上陣，與政治無關咁話喎。

唉，早知今日，又何必當初呢，到底佢缺陣真正原因係點，天知地知美斯知，口同鼻拗，無謂再深究，反正普遍內地網民都唔多受美斯呢個解釋囉，又質疑Sorry都唔講聲，最弊係有眼利網民話美斯喺片中雙手插褲袋，完全冇誠意。

其實美斯真係要參考吓佢嘅中國同行、因為涉貪打假波而落鑊嘅國足原主教練李鐵，前排佢就上咗央視反腐專題片，一臉誠懇對住鏡頭話非常後悔，仲鄭重向球迷謝罪，認為要踏踏實實走正路，普羅球迷睇完都收貨，更登上微博熱搜添。

畢竟球星係星，明星又係星，眾所周知，內地嚴打失德明星絕不手軟，好似話王力宏畀前妻李靚蕾毀滅式爆料，宣布暫時退出演藝圈，官媒認為「退圈」都唔夠，仲要「失德藝人必須涼」，即係話直情要佢翻身無望至得。

話口未完，近期央視《天下足球》片頭，美斯捧起大力神盃畫面已被刪走換人，睇嚟美斯真係「錢」景堪虞。

不過話說回頭，中國人向有「君子不念舊惡」美德，你睇因「多人運動」事件直插谷底多年嘅「亞洲舞王」小豬羅志祥都有機會復出，而且人氣亦唔差，正所謂遲到總好過冇到，美斯肯再低低哋躀一鋪，交足戲嚟個「土下座」，相信都仲有些少轉機嘅。