世界視線：新冷戰全面瓦解　美以孤立西方潰

非洲聯盟集體譴責以色列在加薩的暴行，支持南非在聯合國國際法庭起訴以色列。非洲國家正帶領「全球南方」挑戰以色列的種族清洗行動。非洲各國以外，在聯合國大會有關決議裏，全球絕大多數國家都支持加薩停火，在當地執行人道主義救援。日前聯合國安理會再有決議，美國也一如既往，第3次否決有關議案。15名成員中，只有美國否決，英國棄權，其餘所有國家都支持，包括法國、日本、南韓、瑞士等都投票贊成。

顯然，即使是美國的盟友，亦不敢在這樣重大的國際道德議題上支持美國和以色列。中東與西亞國家，乃至中亞、東歐，差不多所有國家都與美國和以色列劃清界線，只有印度態度曖昧。以巴之戰愈拖長，以色列的種族清洗行動愈猖狂，國際社會必然會進一步斥責以色列及其後台美國。形勢不單止是美以與「全球南方」為敵，更大有可能變成美以（或許還會加上英國及個別小國）在國際社會裏被全面邊緣化、隔離。反美以的不限於「全球南方」，也可包括西方國家，美國的盟友。

美國這幾年對付中國，企圖發動新冷戰，封鎖孤立制裁中國、俄羅斯，重複當年對付中蘇的冷戰戰略。可是打不垮俄國，與中國經濟脫鈎反而弄巧成拙，新冷戰的步伐被迫放慢，用去風險來逐步脫鈎，用制裁來進行圍堵。然而，以巴之戰卻全面顛覆了美國的陰謀。以色列的種族主義盲動，把美國與以色列的醜惡面貌暴露在國際社會面前，幾十年的包裝掩飾一下子崩潰，且處境愈來愈困難，無力克服中東的民族與宗教地方武裝的不對稱戰爭。戰場上打不勝，不能以武力鎮壓國際輿論，更示人以弱，對美以長期的不滿便如決堤般傾瀉出來，不用伊朗、俄羅斯出兵，形勢已一面倒。美國的盟友怎會不乘機擺脫美以的拖累，在「全球南方」面前表示同情，抽身於美以的泥沼以外？

美國在聯合國安理會可以繼續投否決票來保護以色列，但這只會引起國際的公憤。俄羅斯開始提出反新殖民主義，西非、南美反殖（也包括反美、反西歐）的聲勢如火如荼。這樣的潮流浩浩蕩蕩，美國與以色列的新舊殖民主義，排他的宗教主義、種族主義可以用槍炮保衞嗎？美以的槍炮也早已失靈了。民族主義的不對稱戰爭，不用核武也可拖垮唯武器論的美國。

研究所所長 陳文鴻