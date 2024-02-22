產評：股樓雙殺釀危機　港振經濟勿蹉跎

作為國際金融中心，香港股市已連年跑輸全球主要股市，而樓市跌勢亦未見止息，資產價格表現誠然是「趕客」！金融與地產業皆不景氣，非但影響百業景氣，政府財政收入亦大受影響，再錄逾千億元財政赤字令港人擔憂。更得提防的是，中美博弈下去，早晚要大打金融戰，香港經濟積弱，港元聯繫匯率制度非必然不變，一旦受到金融衝擊，後果難以想像。

港府得設法盡快穩定股、樓等主要資產價格，提振市場信心，並推出新措施刺激市道，谷旺人流與資金流。畢竟港人與港企，以至香港庫房，已沒有太多老本可耗。港府出招挽狂瀾就得快、狠、準，否則繼續缺人、缺錢、缺機會，難勝任金融中心，就連基本的地方城市運作亦讓人憂！

反映香港商業景氣的標普全球香港採購經理指數（PMI）自去年2月見疫後高位53.9後便反覆回落，今年1月仍處於50的盛衰分界線之下（為49.9），表現令人失望。去年香港的出口業持續受壓，金融業亦備受中國資產價格下跌的壓力，新股市場「拍烏蠅」，缺乏新資金流入，外資離場，港資重傷無能為力，中資又自顧不暇，結果恒指回落至萬五點水平，交投淡靜，估值更平亦乏人問津，市場信心低迷。

資本市場不振，非但金融業大受影響，連帶相關的餐飲、消費、商務物業等多個範疇亦要坐冷板櫈。更糟糕的是，香港另一主要資產——樓市亦跌跌不休，港府遲遲未肯正視問題全面撤銷樓市辣招，政府賣地不是流拍就是低價成交，放任地價下行的做法令市場震驚，結果弄得要叫停季度推賣住宅地皮，而發展商見利率高企、樓市新供應量積壓，後市勢色不對，只有放慢投資步伐，影響建屋及市區重建進度，令庫房的土地收入大減。

資產價格下挫不利經濟復甦，道理淺顯不過，但港府卻不以為然，早已過時的樓市辣招仍未全退。港府只管花錢搞國際活動，但這難以創造經常性收入，亦未能緩解港人港企之苦。說到底，股票是港人的主要投資，物業是港人的主要財產，股樓雙殺，負面財富效應對景氣打擊大，也削弱港人港企的資金周轉與抗逆能力。兩大主要產業皆莫財，其他如零售服務業所依賴的內地客又呈消費大降級，旺丁不旺財，出口業面對的外部需求更未許樂觀，可見各方資金看淡香港，建基的是宏觀現實。

更令人擔心是，資產價格不穩持續發酵，政府收入連年失算，維持公共服務的財政受壓，但不斷花高息發債的做法違背穩健理財的原則，最終影響維持港元聯匯穩定的能力。

市場期待政府新一份財政預算案，能提出有效刺激市場信心、振興經濟的措施。簡單講，不論股、樓皆要設法「搞旺個場」，貨如輪轉。畢竟香港沒有工業，創新科研等新產業亦未成大氣候，靠賺服務費、中介費，得有高流轉的市場來支持。全面着力穩定資產價格，防範金融風險，為經濟活動注入新動能，扭轉市場悲觀預期，鞏固香港獨特優勢，已成為港府必須完成的重要任務。