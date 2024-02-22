今年春節去廈門旅遊，本想年初一到鼓浪嶼、廈門大學走走，不料節假日這類旅遊熱點早已人山人海，要提前預約才能進入。正在沮喪時，一位的士司機建議我不如去大嶝島，那裏是1958年「八二三炮戰」的解放軍炮兵陣地，還有當時世界上最大、功率最強的宣傳大喇叭，我一聽就「來勁」了。

一路交通順暢，半個小時後就登上了大蹬島，這裏已建成了八二三炮戰紀念公園。當日遊客稀少，司機說初三、初四就會人山人海，外地遊客一般多是先遊鼓浪嶼等熱點，然後才來這裏。更讓我想不到的是，4天後廈金水域發生了台灣海巡署粗暴驅離大陸漁船，導致兩名漁民墮海死亡的事件，兩岸關係風雲驟起，事件的性質上升到「國家主權」、「一中原則」的層面，各有武裝設備的海警、海巡船艦隨時在廈金水域劍拔弩張，發生衝突，真要繼續鬧下去，鬧大了，八二三炮戰隱隱然有聲也。

衝突若起，金門的位置和問題會再引人注目，大陸是否會因為今次廈金水域事件，或因事件發展而收回金門，是一個可議可圈可點的問題，何況這些年一直有收回金門的主張。誰都知道這事說來話長，1958年八二三炮戰，當時輿情就認為大陸旨在拿下金門，為實現「解放台灣」邁出一步。然而毛澤東並不作此想，炮擊金門一是要支援中東人民反對親美政府的鬥爭，在亞洲牽制美帝。二是為了拉緊金門和台灣的紐帶，大陸宣示主權，挫敗美國試圖支持台灣內外有人搞「台獨」的陰謀。為此金門炮戰一打就是20年，逢單日炮擊，雙日不炮擊。

1978年12月中，中美宣布將會建交，半個月後大陸宣布停止炮擊金門。這些年民進黨也曾主張放棄金門，切斷紐帶，認為這樣有利於「台獨」。而大陸認為不動金門、保存紐帶更有利於實現和平統一。然而形勢的發展，這個作用正在減弱，似有若無，現在更成了民進黨搞分裂、挑戰大陸的工具，大陸收回金門對「反獨促統」更加有利！