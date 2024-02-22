俄烏戰爭隨着美國進入大選年、歐盟通過撥款500億歐元援烏後，繼續陷入膠着。外媒引述消息指，俄羅斯總統普京曾在去年底和今年初，透過中間人與美國華府談及停戰，惟被美國拒絕。有指普京停戰的唯一條件，就是不放棄任何已佔領的烏克蘭領土，與烏國總統澤連斯基誇誇而談收復失地截然相反，最後告吹。

這場戰爭爆發至今，烏克蘭處於下風，無法扭轉劣勢，既然反攻無力，俄羅斯佔了上風，試問怎麼可能要俄國放棄已佔領的土地？美國拒絕普京開出的條件，顯然無意停戰，誓要這場代理人戰爭打下去。無奈阮囊羞澀，黨爭不絕，美國無法繼續大手筆提供金援，於是打盟友主意，拜登口頭施壓，誇大俄羅斯對歐洲的野心，歐盟半推半就只好出錢填補缺口。

但以戰場上武器和人力的高度消耗觀之，500億歐元其實支撐不了多久，美歐有可能無止境地對烏投入資金嗎？尤其是500億歐元並非一次過撥款，今年預料最多只會批出180億歐元，很快就會燒清光。刻下烏克蘭人最應想清楚，戰爭沒完沒了，國家受破壞程度愈趨嚴重，原本的東歐工業國走向破敗，戰後如何重建國家？

世界銀行日前發表報告，估算烏克蘭戰後重建10年，需要4,860億美元，這筆錢由誰埋單？美國和歐盟是否會負責呢？美國煽動這場代理人戰爭，不僅使其軍工企業大發戰爭財，本來更想藉此打垮俄羅斯，同時斷絕歐俄聯繫，令歐洲無法再享受俄國平價油氣。只是人算不如天算，俄羅斯沒垮，歐洲卻承受通脹之苦。澤連斯基對美國鞠躬盡瘁，既撈油水又賺名聲，到頭來國家千瘡百孔，重建費用從何而來，美歐和戲子總統顯然「話之你」。