2023年國民生產總值的增長率，中國對外公布的數字為5.2%，很多西方專家學者不相信，有的甚至認為，實際增幅只有約1%。新冠疫情在全球肆虐3年，大量染疫者死亡，以美國為例，死者逾110萬人，相對於中國，官方公布的染疫死亡數字只略多於83,000人。不少外媒認為中國人口比美國多，疫苗的保護力又不如西方國家，整體醫療水平跟老美更不是在同一檔次，既然疫情期間美國死掉過百萬人，中國應失去600萬至1,000萬條人命才合理，北京肯定是隱瞞了部分數字。

相信這些流言蜚語的，不獨是外國人，半年前，筆者有親戚在廣州去世，我趕去送喪，在殯儀館內跟親友聊天，問他們在疫情期間，內地人染疫死亡的情況如何。這話題竟讓不少人講得七情上面，說當時的殯儀館屍積如山、插針不入，更有人強烈暗示，官方提供的數字，確實是不可信。不過，當我問到：「殯儀館內那些震撼的場面，你們有親眼見過嗎？」大家卻表示，只是聽說而已，誰也沒真的看到。

今年春節過後，中國官方公布，8天假期國內旅遊人次達4.74億，跟疫情前的2019年相比，跳升了19%，消費總額則增加7.7%。近年中國的人口陷入負增長，目前全國人口的表面數字，只是跟2019年相若。假如3年疫情，中國單計因染疫而死的也有600萬至1,000萬人，而目前內地的經濟又如外媒所講般不堪，試問今年春節的出遊人次，為何反倒會比2019年同期急增近兩成？哈哈，難不成那些都是「遊魂」！

旅遊人次和旅遊消費的數字，絕不可能造假。這些數字反倒顯示出，過去外媒抹黑中國，以至部分中國人抹黑自己國家的言論，都是十分荒謬。