金門海巡追逐大陸漁船造成翻覆事件，各界紛紛質疑為何遲遲不肯公布執法過程畫面影像？結果在拖延一周後，檢察官才證實沒有錄影存證，更離譜的是，過程顯然跟海巡當初所宣稱的有所出入。

14日事件發生時，海巡聲稱對方拒絕受檢逃逸並且高速蛇行，最後操作不當自行翻覆，海巡人員立刻進行搶救。但現在檢察官的說法卻是，經訊問海巡人員表示，因為追逐的時間很短，當時雙方都以超高速行駛且對方不斷蛇行，海巡隊都還來不及拿出錄影器材錄影，雙方就不慎發生碰撞，快艇當場翻覆，4名船員落海，當時海巡隊員急着救人，根本忘了錄影。

海巡人員之前從未提起過雙方曾發生碰撞，現在卻由檢察官證實有碰撞，請問為何第一時間要隱瞞真相？其中是否另有隱情？而台灣早已規定所有執法過程必須全程錄影存證，這次海巡艇上竟沒有固定錄影設備，而人員也沒有進行錄影，執法過程難道沒有任何問題？要如何令人採信呢？

更糟糕的是，既然問心無愧，就應光明正大，有一說一，無論原因是甚麼，發生碰撞就發生碰撞，沒有錄影就沒有錄影，當時就可告訴社會大眾，結果竟是拖延一星期後才告訴大家「真相」。試問，當一開始就沒有說出完整實話後，即令現在說的都是真的，又怎能不讓人產生懷疑？

現在兩名生還者雖然表示對整個過程沒有意見，但誰能保證他們回去之後不會翻供？若兩人回到大陸後說出完全不一樣的說法，又該相信哪一方的說詞呢？在兩岸氛圍如此詭譎的狀況下，豈非又將另起波瀾？在民進黨荒腔走板的操作下，兩岸危機非但沒有解除，反倒可能成為點火的引信，除了令人搖頭嘆息，還能說些甚麼？