正論：小巴的士陷困局　政府切勿只畫餅

香港經濟不景氣，疫後復常，百業復甦並不如想像中好，股市樓市不振有目共睹，加上港人北上消費漸成趨勢，「夜經濟」若然只有廟街短暫的「夜繽紛」，揸夜更小巴、的士的司機就喊得一句句，皆因無客源而生意大跌；想當年旺角凌晨後依然燈光如晝，食肆消夜不缺，小巴的士站仍然人龍處處，如今10點後已經水盡鵝飛！

受疫情影響，港人生活習慣又改變，一般酒樓食肆晚上9點後已無客，公共小巴生意減少自是難以避免。小巴生意慘淡，導致不少車主收入不足，難以負擔供車費用，據悉有車主無奈斷供，甚至將小巴停泊在小巴站，或泊在郊區閒置養蚊，認真慘情！

客量暴跌拖累牌價「插水」，小巴牌價由2020年尾約200萬元，跌至近期約50萬至70萬元，斷崖式跌到如「水瓜打狗，唔見一橛」。消息指，有銀行今年初起向小巴車主要求提前還款（Call Loan），更扣押小巴以作抵償。香港的士小巴商總會理事長昨日在電台節目表示，銀行無主動要求提前還款，惟部分車主未有還款而被拖走小巴。要不是收入差，試問車主又怎會被迫走入「死角」而不供款，以致小巴被拖走呢？「搵食架生」都丟埋，真可謂欲哭無淚！

據有關人士透露，全港約有1,000輛紅色小巴，生意欠佳，停擺而沒有開出的約500輛，都相當誇張！若不供會大有可能被拖車。業界指小巴的經營模式多年來都沒改變，通關後生意亦無改善；港鐵擴展路線令港島區紅色小巴轉到九龍區，令經營情況更不樂觀。事實上，百業待興，經濟復甦乏力，香港進入資產大貶值時代，樓價下跌，多了負資產苦主；股市下滑，中產階級身家難免「縮水」，消費自然沒有以往般爽手。小巴牌價大跌，的士牌價亦難「獨善其身」，的士牌價由約434萬元，跌至336萬元，跌幅即使沒有小巴般大，一句講晒：都係慘！

一榮俱榮，一損俱損。翻查資料，小巴和的士牌照價格，俱曾有過「光輝歲月」，小巴牌價曾於2011年進入炒賣高峰期而創新高，牌價曾升至780萬元，至2015年回落至約400多萬元；至於的士，市區的士牌價曾於2014年去到723萬元，至今跌破400萬元水平。如今小巴及的士俱因市面冷清經營困難，政府經常說要「整大個餅」，讓市民分享經濟成果云云。政府推各項「盛事」不遺餘力，聲稱會繼續多管齊下，推動盛事經濟，料旅遊、酒店、餐飲等行業可受惠於各類盛事。實情是從小巴及的士經營之困局，已知「盛事之都」只是靠吹水！民生多艱，政府要開創未來，說好香港故事，要「做大個餅」而非「阿茂整餅」，民生政策不能只誇誇其談，而是要務實到位幫到市民。

小巴經營陷困局，業界指出，政府缺乏政策扶持，令部分小巴車主感到心灰意冷，若政府不推出幫助業界的措施，被拖走小巴的數字將會繼續增加；建議當局與業界商討，審批更多線路予小巴營辦商，如行走東涌、馬灣、將軍澳等路線，或協助小巴轉型至行走大灣區路線。政府要「做大個餅」而非「畫餅」，市民真正嘗到餅香，自然會爭着排隊搭小巴和的士！