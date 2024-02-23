近幾十年的戰爭帶來不少新的概念。

伊斯蘭教地方武裝的發展與其戰爭的方法，打破了二戰前後歐美大規模現代戰爭的形態，反而接近於中國的游擊戰。但武器當然不再是古老的土製槍炮，而是效率高、殺傷力大的小型現代武器的改良發展。戰術業無時無地不在的小組突擊，把戰場伸展至社會經濟每一角落。蘇聯敗於塔利班，美軍打不掉塔利班，以及伊斯蘭教地方武裝的冒起，打垮正規的政府軍，在在都證明不對稱戰爭可戰勝唯武裝論的現代化武裝部隊。

當然，在烏克蘭戰場，在加薩，現代化的重武裝可以摧毀一切抵抗者，但都不能把對手消滅。烏克蘭的攻防戰結果是雙方都在大消耗，不單止是戰場上的資源人力，更是整個社會的有形與無形資源，包括軍隊士氣、政府的政治本錢、人民的支持。烏克蘭戰爭與歷次阿富汗戰爭的不同，在於前者為兩大國的比拼，後者為人民戰，不對稱的力量便產生出不對稱的戰術、戰略。加薩的哈馬斯同屬一例，是靠人命把現代侵略軍消耗死，不是戰場與武器的競爭結果。

若中國遇戰爭，用烏克蘭戰場上雙方的方法可以防禦國土嗎？前提是不用核武，雙方都有顧慮。從人民生命着眼，中國不可能讓外國侵略，把戰爭破壞集中於本國土地上，而應一開始便將之拒於國門以外，一如北韓的威嚇，近於先發制人，但至少把戰火蔓延至對方的陣地。中國不是伊斯蘭教的地方武裝，也因烏東地區的傷亡破壞太大，中國不可能容許侵略、容許戰火在國土上拖延下去。因此，中國作戰，再不應是抗戰模式，引敵深入，而是像北韓那種全力發展空中防衞力量，導彈、無人機，以至遠程戰機、潛艇，要打仗便要以攻為守，空中的攻防戰是核戰以外的主戰場。

故此，守衞國土，以至以攻為守，都是打出去。中國不侵略別國，便沒有不對稱戰爭的機會。空防失敗，別國進侵，中國能選擇的還只能是烏克蘭戰場的例子，人民戰、游擊戰會是戰敗後的反應而已。打出去，中國要着重的是空軍、海軍力量，卻並不是美國方式的唯武器論，而是電子戰加無人飛機、無人艇、潛航器與導彈的相對低成本高效益的改良武器。用數量來發揮低成本的優勢，減少消耗，也為衝破對手的防衞網，且把戰場遠離本國，潛入敵國，形成對等的傷害。