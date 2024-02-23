「在國際體系中，如果你不坐在餐桌上，你就會出現在菜單上。」美國國務卿布林肯日前在出席慕尼黑安全會議時，再次引用這句美國俚語形容中美關係。甚麼意思？很簡單，誰不順從美國，誰就會被收拾，就像菜單上的食物被吃掉。這正是弱肉強食的叢林法則，是赤裸裸的強盜邏輯。在21世紀的今天依然堅持這一套，只能說明老美霸權心態及零和思維根深柢固，不僅狂妄，而且邪惡。

這些年美國一直強調「基於規則的國際秩序」，其實所有規則和秩序都是為別人制訂，老美從來不遵守。無論是當初在北美屠殺印第安人，還是近數十年在世界各地發動戰爭，美國奉行的都是弱肉強食的叢林法則，所謂「從實力地位出發」，說穿了就是「強權即公理」，自恃拳頭大而橫行霸道、欺凌弱小。尤其是蘇聯解體後，美國成為世界唯一超級霸權，更是肆無忌憚、為所欲為。

面對美國霸權，有些國家被迫順從，有些國家敢怒不敢言，但也有一些國家不願順從，更有一些國家起而反抗。有人說世界上愈來愈多國家不怕美國，並非無的放矢。俄羅斯、伊朗、北韓等國家固然從來不怕美國，連阿富汗塔利班也打得美軍丟盔棄甲，也門胡塞武裝也不懼挑戰美國，而布林肯還在吹噓甚麼「不在餐桌上，就在菜單上」，不是很可笑嗎？實際上，美國的霸道行為愈來愈不得人心。日前聯合國安理會再次表決要求加薩停火、執行人道主義救援的議案，美國又冒天下之大不韙投下唯一反對票，分明與全世界為敵，難怪愈來愈多國家不怕美國，而且憎恨美國。

須知今時不同往日，當今世界新興力量崛起，已不是某個超級大國可以操控一切。美國到處碰得焦頭爛額，面對胡塞武裝也束手無策，卻妄圖迫使中國屈服，簡直是癡人說夢。中方官員曾明確指出，這個世界上從來不存在高人一等的國家，也不應該有高人一等的國家，中國更不會接受任何國家自詡高人一等。如果美國到今天還沒有學會如何以平等的態度同其他國家相處，那麼，我們有責任和國際社會一道，好好給美國補上這一課。

沒錯，美國確實需要好好補上一課，尤其需要重新認識世界特別是中國。畢竟老美已沒有資格「從實力地位出發」同中國談話，更沒有資格將中國擺在菜單上。