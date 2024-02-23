路見不平一聲吼！美國Google旗下的YouTube影片分享網站，色情資訊氾濫成災，荼毒青少年，特區政府長期放任不管。東方傳媒機構為正義發聲，曾經就多條涉及裸體或露出性器官的影片向有關部門檢舉，當中有部分影片交淫褻物品審裁處評級。惟評級結果離經叛道，完全不符合社會道德標準，其中有兩條影片評為第II級不雅物品，其餘3條則評為第I級老少咸宜。

事件激起輿論嘩然，經東方連日報道後，電影報刊辦終於去信YouTube，要求其採取適當行動，包括須展示警告字句，或移除相關的不雅內容，日前再檢視上述連結時，發現該兩條不雅物品連結已遭YouTube移除。不過，3條涉及露胸及露出性器官裸跑的影片至今仍維持評級。

顯而易見，YouTube將兩條被評為第II級的影片移除，只是礙於風頭火勢，敷衍了事，而電影報刊辦亦是迫於壓力而不得不去信；至於3條所謂第I級的影片，淫審處既然維持錯誤評級，YouTube自是大條道理繼續上架。

Google和YouTube在香港氣燄囂張早就不是新聞，單是將黑暴歌當成國歌置頂，已鬧出極大風波，港府其後要求YouTube移除涉違國安法的影片，一樣被置之不理。如今由東方揭發的淫片問題，又有淫審處為其背書，當然冇有怕。

說到底，怯洋懼外向來是港府「本色」，面對洋人先自矮了一截，何況Google和YouTube來自美國，在洋人之中「最高等」，港府更是碰都不敢碰。這就難怪，即使淫審處胡亂評級嘥米飯一樣冇事，電影報刊辦同樣輕輕帶過，更無一個官員發過一聲。整個政府皆怕了美國，皆因一旦被制裁，要現金出糧、冇得去美國玩，豈非得不償失！