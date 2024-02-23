美國共和黨籍威斯康辛州眾議員加拉格爾，率領一個由7位美國國會議員組成的代表團訪台，除了將會見蔡英文與賴清德，也將與國民黨籍的立法院長韓國瑜會晤。這是繼美國前國家安全顧問哈德利及前副國務卿史坦柏格組團訪台，以及民主黨眾議員貝拉和共和黨眾議員巴拉特訪台後，今年第3批訪台的美國訪問團。

現年39歲的加拉格爾，2016年就當選眾議員，是出名的對中強硬派；他去年2月曾秘密訪台，相隔一年再度來訪，到底有甚麼特殊目的，也引起外界揣測。而在他預計會晤的要角當中，蔡英文與賴清德大概都會與他唱和對抗中國，唯一能夠表達台灣不同民意的，恐怕就只剩下韓國瑜了。

2020年，剛連任的蔡英文一意孤行開放萊豬，台中市長盧秀燕趁着時任美國在台協會（AIT）處長酈英傑到訪，不卑不亢地表達了台灣人民反對萊豬的心聲。儘管綠媒鋪天蓋地詆毀盧秀燕，說她刻意政治操作，有失外交禮儀；但不僅在野民眾喝采，也獲得美國的尊重，事後AIT反倒更加注重與盧秀燕市府的互動，打出了漂亮的一仗。

面對加拉格爾訪問團，韓國瑜顯然也該學習盧秀燕的態度，告訴他台灣並非只有蔡英文與賴清德這種抱美國大腿派，更多人希望的是台海和平、兩岸交流，台灣人要的是安定的生活與繁榮的經濟，而非隨着美國搞矛盾與對抗。

加拉格爾已宣布不再尋求連任，這樣一個即將轉換跑道的議員，在卸任前頻繁訪台，顯然是類似美國前國務卿蓬佩奧，不是在為自己的將來鋪路，就是臨別秋波再來台灣撈一筆。韓國瑜面對加拉格爾若能主動出擊，或能讓美國重新思考，在台灣的新民意下，如何調整美台之間的關係。