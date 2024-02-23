以巴之戰持續，有論者認為，似乎「兩國方案」係各國嘅最大公約數，美國和大多數溫和國家都是支持者，但以哈雙方都不曾公開支持過。

「兩國方案」係指猶太人和阿拉伯人於巴勒斯坦地區（地理名詞）各自建立自己嘅國家。聯合國1947年通過兩族喺呢個地區嘅領土分配方法，然而以巴恩怨太多，1948年爆發以色列與阿拉伯戰爭，其後以巴改以1967年分界線劃界，以色列由舊方案擁有56%土地，擴展至獲多國承認有權擁有77%土地。而約旦河西岸猶太殖民區不斷擴張，該區嘅猶太居民數目由30年前嘅25萬人，增至目前近70萬人。從道德角度看，呢批猶太人係違法強行喺屬於巴人嘅土地開墾，但要佢哋遷離相當困難。現實上既然難以執行，「兩國方案」便淪為空談或道德口號！

美國表面上挺「兩國方案」，實則又係講一套做一套。加薩衞生部門日前公布，以色列與哈馬斯爆發戰事4個多月以來，累計逾2.9萬名巴人被殺。據報以軍曾向加薩中部運送重要物資嘅聯合國車隊開火，並拒絕車隊前往北部救助處於饑荒邊緣嘅巴人。美國國務院強調事件不可接受，一直敦促以方盡力讓平民獲取物資。美國好似充滿人道主義立場，一直挺「兩國方案」，冀以哈停火，然而，聯合國安理會周二再在常任理事國美國的反對下，未能通過要求加薩立即人道停火的決議。看官，這已是美國第三度否決同類草案。中國常駐聯合國代表張軍就批評美國聲稱決議干擾結束戰事嘅談判，說法站不住腳。

美國迴避停火問題，無異於為以色列繼續殺戮巴人開綠燈，所謂支持「兩國方案」，不是很虛偽嗎？美國盲撐以色列，只會令中東局勢更動盪不安！