娛圈單打：打男友牌錢畀足 天后隨時請得郁

美國超級流行天后Taylor Swift下月喺新加坡開騷，全球爭住搶飛，泰國總理日前爆料，話原來新加坡政府為每場演唱會提供200萬至300萬美元資助，換取東南亞獨家主辦權。

香港成日敲鑼打鼓話要搞「國際盛事之都」，之但係演唱會都係塘水滾塘魚，唔多上得大枱，唔止後生細女唔嚟，本來諗住3月來港開Concert嘅79歲英國老牌男歌手洛史釗活（Rod Stewart）都打退堂鼓，個藉口比球王美斯因「內收肌炎症」缺陣香港表演賽更離奇，話「不可預知理由」喎。

作為一個所謂國際大都會，居然連國際巨星都過門而不入，確係幾失威嘅，當然，聽講主事官員冇佢哋手機號碼係原因之一，但係場地都係香港一大塊「短板」，現時紅館得1.25萬個座位，比起可容納5.5萬人嘅新加坡國家體育場一場頂四場，真係大話怕計數呀。

乜唔係話有個可以坐5萬人嘅啟德體育園咩，係呀，呢個場地冇錯聞樓梯響咗好耐，之不過依家都仲係沙塵滾滾嘅地盤，請貴賓大駕光臨香港，「洗塵」變「食塵」，咁就唔多體面啦。

其實要請得郁Taylor Swift唔係話唔得，天后前排去日本東京巨蛋開完演唱會後，咪嗱嗱聲即時飛返美國出席超級碗撐球星男友Travis Kelce，仲公然喺球場啜爆，好似見少眼都唔得咁。

嗱，既然兩口子如膠似漆、形影不離，一於由男友入手，一擲千萬畀到足請Travis Kelce來港自由行，隨時買豬頭搭豬骨，連Taylor Swift都愛的呼喚埋過嚟，咁就「一箭雙Deal」啦係咪。