產評：貿易戰醞釀升級　中美勢加快脫鈎

中美貿易戰已開打5年，美國主導全球供應鏈去中國化，為中國製造業帶來前所未有的壓力，惟中國經濟仍能挺過去。面對中國物價與利率低企，製造業升級改造下，更多高品質的中國商品供應全球，美國卻直指中國在向全球傾銷商品，更放話指不會「坐視不理」，意味美國又再準備加大貿易壁壘，中美貿易戰醞釀升級，兩國經濟加快脫鈎，更加深全球經濟衰退的風險。

過去半年，頻頻見到美國政客試圖將矛頭再次指向中國商品的迹象。再次競逐美國總統的前總統特朗普，據報擬在一旦當選後，將所有中國進口商品徵收60%關稅。即使是美國企業家，也在促請政府對中國商品提高貿易壁壘，其中一個領域就是中美汽車業鬥得激烈的電動車領域。美國第一大電動車企高層早前明言，若不對中國電動車建立關稅或貿易壁壘，中國車企將「摧毀」世界上大多數其他車企，說法基本上就將自身利益放於最高位置，視國際自由貿易如無物。

中國物價與利息低企，生產成本下降，且商品質素不斷提升，國際競爭力日強。在內地需求偏軟下，更多中國企業尋求開拓海外市場，賺取外匯，但「走出去」之路絕不平坦。近日有美國官員警告，若中國試圖通過向國際傾銷商品來緩解工業產能過剩，美國及其盟國將採取行動，意味隨時會對中國商品開徵新的關稅，而具國際競爭力的中國電動車、太陽能電池板和鋰離子電池，都好可能在目標之列。

美國改變國際自由貿易規則，漠視市場經濟原則和世界貿易規則。反傾銷尺度以美國利益為依歸，可以龍門任搬，沒有公平、透明、自由貿易可言，這只會加速中美經濟脫鈎，亦不利國際多邊貿易和全球經濟發展。

中國商品可以行銷國際，靠的是競爭力。就如中國新能源車產銷量連續9年全球第一，佔全球60%以上比重，已建立具韌性和競爭力的完整產業鏈，成為高品質發展的代表性產業。將中國電動車行銷國際說成產能過剩向全球傾銷，顯然是美國打擊競爭對手的藉口。事實上，當中國汽車業電動化發展已趨成熟，智能化變革將接力，美國自知產業發展相對落後，急於打壓對手，就只有亂出牌。試問若中國出口的都是低端而沒有競爭力的汽車，即使是產能過剩欲傾銷全球，能找到買家嗎？

所謂中國製造「生產過剩」、「傾銷全球」，都是美國打擊中國，保護自身產業和產品的藉口。對中國而言，隨着製造業升級改造取得重大成效，愈來愈多企業和產品具備「走出去」的條件，面對歐美等國的諸多刁難和不公平待遇，未來只會有增無減。

要化解危機，中國得靠努力深耕歐美以外的海外市場，本着互惠互利為依歸鞏固雙邊貿易關係。能為貿易夥伴和全球經濟帶來效益的商品，自然會找到市場；將中國貨拒諸門外，雖能保護當地進口商及同質量產品之競爭者的利益，卻剝奪了當地消費者原本能夠享受質優價廉產品的權利，亦降低保護競爭環境、促進效率所帶來的效益，結果得不償失。