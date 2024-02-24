台灣當局一手製造的廈金海域翻船死人事件既屬於刑事案件，又涉及兩岸政治。一開始台方歪曲事實、隱瞞真相，連刑事責任也不承認，只把其弄成「海難事故」，且把事故原因歸之於大陸漁船「越界捕魚」，抗拒海巡署執法，「倉皇蛇行逃竄」船翻，二人溺水身亡，是大陸漁民咎由自取。

台灣當局在隱瞞真相、歪曲事實、滿口誣陷時，又搬出了「禁限水域」、「有執法權」，振振有詞。不料，這套「法理台獨」的歪論令事件有了嚴重的政治性質，涉及到兩岸關係，涉及到大陸的「一中原則」，涉及到台灣的「兩國論」，涉及北京對台灣的物理空間——陸海空的每一寸都是中國版圖，只有中華人民共和國的中央政府具有管轄權、司法權、執法權等的底線，涉及到已延續幾十年的大陸「反分裂」、「反台獨」，致力於國家統一的大政方針和不懈鬥爭。

因此，當台灣當局的「禁限水域」、「行政執法」剛一冒頭，大陸就堅決將其打回去，嚴正指出這些說法根本不存在，並立刻派出自己的海警船在相關水域常態化執法。有了大陸的「海警執法」，台灣的「海巡執法」就只能乖乖靠邊站，若再敢冒頭與大陸爭「海權」，那就是找死。台灣當局目前已經「認慫」，「國防部長」面對海巡署的「呼救」，只能公開表示台灣海軍不會介入，「以免引起事端擴大」。

現在的問題，是這場不大不小的「台海事端」怎麼收場？台灣雖然認慫，但並不認錯，還想「通過商談」蒙混過去，撐住面子，然而蒙混是過不了關的。今次事件涉及兩岸政治，可說是政治事件，大陸方面已經在言行上抹掉了台灣方面自封的「執法權力」，那就可以肯定這個原則問題是「冇得傾」的，台灣海巡署休想今後還在相關水域「也文也武」行使甚麼執法權；兩岸如果談得好的話，台灣海巡署大概可以獲得一些須經大陸批准的對台灣船隻迎來送往的權力。