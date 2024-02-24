用草木皆兵、杯弓蛇影形容當今美國政府的病態心理，一點也不誇張。據美媒報道，拜登政府計劃斥巨資在美國國內製造貨物起重機，以更換美國港口的所有中國起重機，從而消除人們的「擔憂」。擔憂甚麼？按照美國政客的說法，中國起重機有如「特洛伊木馬」，可能帶來「間諜和破壞風險」，威脅美國國家安全。聽起來好像天方夜譚，但還是有不少美國人信以為真，可見美國社會集體患上被害妄想症，愈來愈不可理喻，愈來愈歇斯底里。

中國製造的港口起重機佔據全球市場最大份額，更佔據美國港口起重機將近八成，要全部更換，涉資可能高達上百億美元。雖說美國可以隨便印鈔和發債，不怕缺錢，但如此瞎折騰，未免太好笑了吧？其實，美國政府從來沒有發現中國起重機存在任何問題，更沒有任何證據顯示會威脅其國家安全，只是因為疑心病愈來愈嚴重，不斷自己嚇自己。

當然也有其他原因。前年美國總統拜登在馬里蘭州一個港口推銷其基建大計，背景就是中國振華重工製造的起重機，令拜老頭心裏不爽。更尷尬的是，當年前總統奧巴馬在邁阿密港口發表演說，鼓勵美國人使用「美國製造」，其身後起重機上的美國國旗忽然被風吹落，露出「振華重工」的字樣，成為國際笑柄。也許正是這一幕幕尷尬的場景令老美覺得丟臉，才會不惜工本更換中國起重機，可見這不僅僅是疑心病的問題，還有玻璃心的問題。中國各行各業的領軍企業和先進產品都受到美國政府無理針對，根本與國家安全無關，說穿了就是羨慕嫉妒恨，老美從來不允許任何國家超越，尤其不允許中國後來居上，自己競爭不過對手，就採取下三濫手段。

正如中國外交部發言人指出，美國有關政客鼓吹的中國威脅氣泡愈吹愈大，同時打着國家安全幌子，遏制中國發展的真實意圖也愈來愈暴露無遺。實際上，美國不擇手段打壓中國企業和產品，真正意圖就是遏制中國發展，所謂威脅國家安全，不過是自欺欺人的鬼話。按照老美的邏輯，所有中國產品都有可能是「特洛伊木馬」，包括衣服鞋襪等等，為何不統統禁止？為何還要強調不脫鈎？

自大源於自卑，美國作為當今世界唯一超級強國，國家安全竟然脆弱到如此地步，既是莫大諷刺，更是莫大笑話。