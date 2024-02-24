近日香港建制派出現內訌，一位親政府的政壇大老被人針對，發炮者是年輕的立法會議員，此人素有「政壇小花」之稱，亦是建制派知名的意見領袖（KOL）。好些建制派的KOL，在2019年反修例風波期間，勇於挺身而出，力斥黑暴的非法行為，即使生命安全受到威脅，亦不退縮。說實話，他們當日的表現，委實讓人佩服。

不過，歷史已一再證明，人與人之間共患難容易，共富貴困難。在反修例期間，親政府陣營的槍口一致對外，彼此尚能和衷共濟，及至風波平定，社會回復正常，眾人便各有利益盤算，外鬥完了，便轉為內鬥。昔日香港泛民主派的失敗，其中一個關鍵原因，就是互不信任，彼此抽後腿。不少年輕的學運領袖自命不凡，甚至將傳統泛民中人斥為「廢老」，就連反對派的大金主黎智英，也曾說那些青年領袖「寸到無倫」。所謂「前車之覆，後車之鑑」，建制中人，能不慎乎？

那位有「政壇小花」之稱的KOL，早前因少許政見不同的問題，而大肆渲染，更指斥建制派大老是在搞「叛變」，此舉明顯是誇大其詞，旨在炫人眼目。平情而論，這位KOL未必是存心惡口傷人，只是人在江湖，有時為了博取網上點擊率，難免要將話題講得聳人聽聞。

有熟知內情的朋友告訴我，在全盛時期，不少建制派的當紅KOL，網上時評節目的點擊率甚高，每人月入可達十多萬元，但近年社會上政治熱潮已過，收看者愈來愈少，因而影響了入息。或許正是這原因，使部分人劍走偏鋒，愈趨於不按牌理出牌。不過，要是讓我說嘛，「保收入」雖然重要，但所謂「君子有所為，有所不為」，不論你是否男兒身，君子之風還是應該持守的。