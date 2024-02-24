美國總統拜登日前在競選活動中公然「爆粗」，用英文簡稱「SOB」、即「狗娘養的」來形容俄羅斯總統普京。他指因為世上有普京等「瘋狂SOB」，令世人不得不擔心會爆發核衝突。有關粗鄙言論如出自其競選對手特朗普口中，大家都不會感到奇怪，因為特朗普本來就是個粗人。但來自拜登這位「老好人」，就令人感到格格不入和有失身份。

一如所料，有關言論引起俄方猛烈批評，克里姆林宮指拜登作為一國之首，使用這種詞彙本身就是可恥，並直指拜登只想討好國內政治和利益集團，對俄羅斯及普京不會造成任何傷害。俄羅斯外交部更指出，希望拜登「盡量記住」，「瘋狂SOB」這個詞，是不少美國人最容易與他自己及其兒子亨特聯繫起來；一次過寸爆拜登記憶力差勁，以及其刑事官司與貪腐醜聞纏身的「犬兒」。

81歲的拜登經常「言語失禁」，而且愈接近選舉，其失言頻率就好像愈高，但估計今次他並非一時口誤，而是處心積慮用來反駁普京的「死亡之吻」。普京早前表示，拜登連任總統會比特朗普回朝好，因為前者是「較容易預測的老派政治家」。表面上他是在批評特朗普離經叛道及難以預測，但更多人會理解為，普京覺得拜登較為年老、守舊和易於應付，變相幫特朗普助選。

其實除了拜登和特朗普，普京也正在進行競選工程。雖然後者已篤定會高票連任，但對於拜登免費送來的選舉彈藥，還是會欣然接受。俄國官媒很快就派記者直接詢問普京對拜登爆粗的回應，普京談笑風生地再踩一腳：「拜登是俄羅斯更合意的總統人選，從他剛剛所說的來看，我是絕對正確的。」兩人的政治智慧與語言能力高下立見，美國人怎能不感擔憂？