一個社會歪風淫氣不斷積聚而不知收斂，假以時日自然亂象叢生，暴露出不同病態，禮崩樂壞、恥感頓失以至於失範！本報關心社會，不遺餘力檢舉美國Google旗下影片分享網站YouTube平台發布嘅影片，幾經努力，終於有兩段不雅物品連結已遭YouTube移除，事實上，呢啲所謂II級（不雅）根本就係鹹到出汁，理應被評為III級予以重罰，以重拳糾正猥褻淫風。

至於3段涉裸露內容仍維持I級，即係發布不受限制，可向任何年齡人士發布，請恕老朽未敢苟同。第一條片係少女露胸；第二條片係貼上乳貼嘅女子對着鏡頭袒露胸部；第3條片係大批男女戴上頭盔裸跑，女跑手露胸，男跑手嘅陽具清晰可見。有關評級被質疑挑戰大眾底線，令人失望；唔少專業人士均認為評級過於寬鬆，令YouTube有恃無恐，繼續敗壞風氣，令社會失範！

說起失範，近日兩單新聞就係最佳例子。有港島中學籃球教練被揭疑與女學生隊員發生性關係，該教練事後遭校方解僱，惟事件餘波未了，因網上討論區流傳多張疑似兩人不雅照片，執法部門表示留意到網上討論區有關貼文，已主動聯絡校方，並即時安排刪除相關貼文。教育局表示非常關注事件，已即時聯絡學校，要求學校嚴肅跟進事件和提交報告。

另一單為一對情侶鬧分手演變成街頭「脫衣騷」！事發於屯門欣寶路菁田邨菁信樓對開，一對情侶深夜於上址疑因故吵架喊「分手」，情侶分手常見，但分手分到要一路狂奔一路除鞋剝衫，咁就有啲不尋常。

以上兩則，要言之，不就是失範嗎？YouTube淫片若然一直被縱容荼毒青少年，一按鍵即可隨意觀看「春色滿園鹽醃眼」，睇得多唔壞腦就奇！