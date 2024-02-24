香港移民潮方興未艾，幾年之間已有數十萬人離港遠赴他鄉，大部分人持BNO移民到英國，還有不少參加加拿大的所謂「救生艇計劃」，澳洲也是一個熱門地點。最近，加拿大卑詩省列治文市（Richmond）一名白人女子辱罵香港移民「滾回香港」的事件，成為港人及華人被歧視的熱門話題。人離鄉賤，貌似百年未變，尤其是加拿大政府近年奉行對中國充滿敵意的政策，黃面孔在當地明顯較以往還艱難。

這宗白人女子怒罵香港移民事件，發生於列治文市一中產社區的示威活動，當地政府欲在區內設立安全注射屋，供有毒癮者接受注射服務，區內居民當然反對，不希望大批癮君子到社區影響治安，於是發起示威。當日衝突的片段可見，示威者中既有華人，也有幾名白人，該名白人女子卻衝到一名黃皮膚華裔人士面前辱罵，狠斥對方立場，更大聲叫囂，言談間要對方「滾回香港」，在場示威者回嗆反擊，雙方也很快被分隔，但片段已在網上熱傳。

這段被指辱港的片段令移民當地的港人十分難堪，他們連在自己家園門口示威的權力也幾乎遭人剝奪，而且，對方發難語言不禮貌及極具侮辱性的手勢都讓人難以接受。不過，日前事件又有發展，一封據指為該名辱港白人女子致函當地傳媒的信件發表，致函者對自己的言論表示遺憾，解釋自己十幾歲時染上毒癮，當日因為聽到示威人群中有人建議吸毒成癮者應該去死，被刺激之下才作出不智行為，致函者重申自己不是種族主義者，也不應該叫人回去哪裏。

這封信件輕飄飄帶過了事件，被辱罵者除了淡忘，便是氣得傷身，沒有其他處理事件的選擇權。這次事件是單一事件嗎？絕不，隨便搜一下網絡便可知曉。近年中美關係不佳，加拿大政府針對中國的敵意政策接二連三，最矚目的便是孟晚舟事件。事實上，當地民間有不少跟風事件，像這次發生衝突的列治文市，它算是當地頗知名且眾所周知的中產華人港人聚居地，結果居民活動被人挑機，其他公共場所的同類事件會少嗎？

雖說移民就是要克服文化衝突、生活環境大轉變的新生活，人在異鄉，低頭接受差異是必須的，但移民者不需要啞忍侮辱吧？像今次楓葉國女人罵人罵得爽，事後一封信便擺平了，辱罵人要付責任成本這麼低，何來警世及阻嚇作用呢？

說到這裏，來看看外交部長王毅在德國出席慕尼黑安全會議期間，與加拿大外長喬美蘭會面時特別關注的問題，他呼籲加拿大政府停止炒作所謂中國威脅論、停止散布所謂中國干涉加拿大內政的虛假資訊、停止泛安全化經貿科技交往。這些事件在在都指向中加關係困局的核心源頭在加拿大，國與國關係不佳，民與民關係想融洽也難，而華人的根是中國，國強則民強。