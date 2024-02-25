世界視線：不想開罪俄羅斯　德拒供烏金牛座

德國聯邦議會近日通過一項動議，旨在繼續向烏克蘭提供「更多必要的遠程武器系統和彈藥」，但另一項關於向烏克蘭直接提供德製「金牛座」巡航導彈的動議，則被否決。

德國執政黨內鷹派政黨綠黨及自由民主黨，連同反對黨的基督教民主聯盟黨的高層，之前都催促政府以「金牛座」巡航導彈援烏，務求可扭轉烏克蘭在俄烏戰爭中的劣勢。他們批評總理紹爾茨一方面聲言要全力支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略，另一方面卻拒絕提供「金牛座」。而自民黨鷹派議員、國防委員會主席史特拉克-齊默爾曼，曾身穿宣傳向烏克蘭提供「金牛座」的T恤，大聲疾呼要求立即通過動議；不過她就被諷刺與德國軍工企業關係密切，涉嫌利益衝突。

紹爾茨及社會民主黨高層則非常審慎，紹爾茨早前訪美，就是與美國總統拜登探討援烏問題。他出訪前更坦言若美國政府停止援烏，德國將無力填補其空白。

曾任北約及歐盟軍事委員會德國軍事代表的羅蘭‧卡瑟中將（已退休），同情及理解紹爾茨和社民黨的顧慮。他指出，自民黨、基督教民主聯盟及綠黨是錯誤把成功援烏投射在「金牛座」單項之上，根本是捨本逐末的愚蠢策略；目前烏克蘭最需要的是戰場上與俄羅斯正面對抗的火炮及彈藥、戰車、空防武器及無人機，這些軍備數量不足才是大問題，須立即解決，否則無法應付俄軍隨時可能發動的大攻勢直搗敖德薩。

至於提供「金牛座」這種射程可達500公里的精準及威力強大武器，顧慮就很多，也遠水不能救近火，並且會使戰爭升級。「金牛座」除了操作複雜，還需要時間部署、設置及維修保養。若無法訓練烏軍有效操作，就要用德軍冒充烏軍，這無疑是北約變相參與戰爭。

烏克蘭政府非常希望擁有「金牛座」，其實是因為可以用它來全面摧毀俄羅斯通往克里米亞的大橋，也可更有效精準打擊莫斯科，但這根本無法改變戰場形勢，反而使普京更有理由先發制人，率先攻打敖德薩甚至烏克蘭首都基輔。

其實，德國一向有政策不提供大殺傷力武器給有戰亂的非北約國家，所以德國早前曾考慮一個交換方案，透過向英、法等提供「金牛座」，換取對方向烏國供應類似巡航導彈，避免開罪俄羅斯及令戰爭升級。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻