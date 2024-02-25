正論：社會失範變態多　女士逛街心慌慌

一個社會歪風淫氣積聚，難免會亂象叢生，此所以本報對美國Google旗下影片分享網站YouTube平台發布充斥色情、暴力、血腥的影片，一直努力不懈的檢舉，無非也是想正風氣，免禮崩樂壞以至社會失範！許多偷拍、亂倫、性侵等，近年經常在港聞版、法庭版上見到。月光光，心慌慌，並不是夜間才會「撞鬼」，原來日光日白逛人頭湧湧的街頭，都會出現令女性心慌慌的疑似撞上「色鬼」或「變態佬」！

執法部門於今年1月20日至本月18日期間，接獲9名16至32歲女子報案，事主不約而同稱自己在旺角西洋菜南街及旺角港鐵站一帶逛街期間，被人從後向背及臀部淋潑不明溫暖液體，有關液體淺色無味，部分人更於一小時內兩度被潑，猖狂至此，你話女士們豈能不一步一驚心？據悉執法部門檢走各事主衣物，正化驗確定有關液體性質。

經情報分析及翻查大量閉路電視後，執法部門鎖定涉案疑人身份，並於23日下午約5時45分展開行動，在銅鑼灣記利佐治街發現疑人行蹤，當時他由一個保溫壺將不明液體倒向手心，並快步走近一名17歲少女，將液體潑向少女臀部。執法人員隨即現身，並以涉嫌「破壞公眾體統」拘捕該名56歲姓李本地男子，檢走其衣物和攜帶的保溫壺。據了解，疑犯報稱地盤工，經初步調查他沒有情緒問題，於警誡下承認用熱水潑向受害人長褲，稱「控制唔到自己」。疑犯未知與13宗同類案件是否有關，他已被扣留調查。執法部門呼籲其他受害人或目擊事件發生的市民提供資訊。

一個關注婦女性暴力的協會在社交媒體發文，指留意到關注「向私密部位潑灑不明液體」的社交媒體專頁，於成立短短3星期內便收集到逾百個相關的受害經歷投稿，可見事態確實嚴重；同時亦留意到執法部門以「破壞公眾體統」拘捕了一名涉及同類事件的男子。協會關注侵犯者針對女性施襲的行為模式，並認為情況屬具有社會性的現象而非單一個別事件。協會強調，性暴力包括但不限於在行為、言語和態度上對別人的身體作出有性意味及沒有對方同意的冒犯，令對方產生恐懼、受威脅或者羞辱的感覺。要言之，性意味加上不情願等於性暴力。呼籲曾經歷同類事件之當事人，如需要支援，可聯絡該協會求助。

執法人員就指出，「破壞公眾體統」是非常嚴重罪行，根據《普通法》，一經定罪，最高可被判監禁7年；又強調十分重視該類型破壞社會安寧以及有違公德案件，勸誡市民大眾切勿「有樣學樣，以身試法」。另外亦提醒市民應該保持警覺，如果遇到可疑人在自己身邊徘徊，或者有侵犯行為，應該立即報警求助。

問題是做出此等變態潑液行為的，根本防不勝防，試問光天化日之下，人聲鼎沸的旺角街頭，豈會想像給人從後潑不知甚麼的溫液？霎時遇到此情況，相信沒有女士不會被嚇到花容失色！執法人員叫市民「保持警覺」，其實難阻有關事件發生。要防止此類案件，執法人員是否應該多在鬧市旺區巡視，甚至有便裝如捉亂過馬路者，不要只顧抄牌而忽略了治安，女士們逛街都要擔驚受怕，瞻前顧後，香港還是個安全城市嗎？