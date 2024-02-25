中美在南海開戰，必然是美國找代理人啟動戰爭，多會是美國前殖民地菲律賓，因當地親美勢力強大，且美國在當地建設軍事基地。菲律賓的後門有澳洲看守，美軍基地連接沖繩和日韓、關島美軍龐大的海空基地群，連成一體。

而在南海先開戰，有國際因素可利用。礙於周邊國家對南海島礁的主權爭議，中國在南海的軍力部署有限，且遠離大陸，後勤支援稍遠，情況與台海不同。美國在南海的戰爭可能更有把握，目的不是佔領三沙群島的島礁，因此不是如二次大戰時美軍攻日本那樣逐島血戰，而單只是摧毀中國在三沙的軍事設施。美國進而掌握航道，扼殺中國通往印度洋的海運。

南海戰略重要，而戰爭的方法則是着重海空攻擊，避免地面攻擊，有利於美國的攻擊優勢。南海開戰，未必會即時開展中美的全面戰爭，台海亦未必開戰。若美國以優勢兵力取南海，則中國一是難以反攻，二是未必願意因此而與美國大戰，美國便以低成本檢了一個大便宜，削弱中國的海軍力量，禁制通印度洋的海運，打擊中國海外貿易和能源進口。

中國在南海反擊失敗的話，東盟諸國會轉而傾向美國，中國在東盟的龐大投資和生產與貿易資源，便可在中美大戰還未啟動之前先行失掉，對其後的大戰更不利中國。因此，中美在南海爭奪的不僅是對航道的控制，更是兩國的戰略優勢。

中國的對策，不是多建航母、守衞南海，而是用航母等部署在夏威夷、沖繩、日本、南韓一帶箝制美軍，不讓其支援南海。箝制的力量要大，作勢攻美軍基地和武統台灣，使美軍要分兵據守，削弱其在南海的軍力。

守衞南海，一是用潛艇、陸基導彈，切斷美軍海上支援南海的通道。二是用潛艇威脅菲律賓和斷其後援澳洲。南海之爭不應是海軍艦隻戰鬥，而是空中爭霸。一是海南粵閩的導彈戰機部署，更要防B1B轟炸機從美國本土出擊。二是在南海島礁多建防空系統。三是用近岸火力部署，加近岸快速導彈艦艇、無人艇、無人潛航器、無人機，在南海水域打擊任何試圖攻島的美軍艦隻，阻止它們對島礁的破壞和攻佔，駐守島礁的部隊精簡為主，大部分布置在附近海域的潛艇等，隨時可登陸恢復對島礁的控制權。

南海不失，中美戰爭不易開展。在此之前要好好建設南海的防禦體系。