以下幾單針對中國的「軍事新聞」，幾乎是在同一天刊出的。一是澳洲近年推行「向北」及「向南海」戰略計劃，日前公布海軍發展藍圖，增加未來10年國防預算111億澳元，組建二戰結束後規模最大的水面戰鬥海軍，艦艇數量由11艘大增至26艘，連同正在實施的核潛艇計劃，澳洲海軍將擁有全面的水面與水下作戰能力。

二是菲律賓空軍3架戰機和美國空軍一架戰略轟炸機，在南海展開聯合空中巡邏任務。菲律賓軍方表示，此舉旨在維護地區和平安全的承諾。解放軍南部戰區則表示，菲方是在拉攏域外國家攪局南海，公開炒作。

三是日本政府開始制訂疏散計劃，防備台灣出現突發事態，將沖繩縣居民疏散到熊本縣。

四是台灣的賴清德接見日本參議員，感謝日本政府和國會大力支持台積電在熊本縣開設廠房，並表示期盼日本支持未來兩地共同維護區域和平穩定。日本議員則聲稱，安倍晉三主張自由開放的印太戰略，日台必須緊密合作，維護「安全保障，經濟貿易」。

五是荷蘭貿易部長范萊文表示，由於擔心晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）生產的設備會被中國用於軍事目的，故決定拒絕向該公司發放出口許可證。

這些針對北京的「軍事新聞」，都是在美國打壓、遏制、圍堵中國的「大國戰略」下發生，也是在眼下拜登政府出於無奈而又要假惺惺地與中國「緩和關係」下發生。這樣的布局和兩面派手法，山姆大叔不知玩過多少次，而且愈玩愈畫餅充飢、愈玩愈雞零狗碎，作用微末，對美國威脅、打壓中國毫無作用，只是那些跟着美國跑的「盟友」被支使得團團轉，也不知他們那點「軍事動作」和「增加實力」真能為山姆大叔貢獻甚麼綿力。不過有一點是清楚的，他們這樣跟着美國跑，為美國賣力，與中國過不去，真有一天被美國綁在戰車上，那就不是一般二般地要倒楣也。