美國自恃擁有金融霸權和軍事霸權，一直迷信於制裁的魔力，今天針對這個，明天對付那個，自以為很威風、很了不起。殊不知時移世易，制裁這一招用得太多太濫，除了自我感覺良好，再也嚇唬不了誰。俄烏戰爭屆滿兩周年，加上俄羅斯反對派領袖納瓦尼突然在獄中死亡，美國再度對俄羅斯舉起制裁大棒，而且一口氣實施超過500項新措施。拜登聲稱這是為了確保俄羅斯總統普京付出「更加慘重的代價」；美國國務院官員更指新制裁措施將是「毀滅性的」。

事實上，近年美西方對俄羅斯實施的全方位制裁已經突破歷史紀錄，前後超過1.75萬次，連「金融核彈」也用上了，將俄羅斯踢出SWIFT，結果呢？俄羅斯並沒有被壓垮，更沒有毀滅，去年GDP反而錄得3.6%的增長，明顯比歐美平均水平高得多。國際貨幣基金組織也承認，俄羅斯經濟萎縮狀況並沒有預期那樣嚴重。這次美國再推出500項新制裁措施，又能怎樣？正所謂蝨多不癢，俄羅斯對制裁這種東西早已麻木，有些官員甚至已被反覆制裁多次，根本不在乎。

早前有英國媒體報道，歐洲至今仍在購買俄羅斯石油，只是為了掩人耳目，不是直接從俄國購買，而是經由印度購買，印度乘機大發橫財，可見美西方的所謂全方位制裁不過是自欺欺人。退一萬步說，即使歐洲完全停止購買俄油，也不可能徹底封殺俄羅斯，畢竟俄油還有印度和中國等大買家，不愁沒有銷路。美西方能強迫中印停購俄油嗎？非不為也，實不能也。

事實證明，美西方的制裁霸權不過是一個神話，貌似威力無比，實際上是紙老虎，對付一些弱小國家也許能夠奏效，對付大國根本無可奈何。相反，任何制裁都是一把雙刃劍，只能損人害己。有美國智庫曾經警告，美國已經過度膨脹，在制裁和其他經濟懲罰方面，一直喜歡動輒「開槍」，最終可能動搖美元霸權地位。這並非無的放矢，目前許多國家正加緊去美元化，就是美國一手造成，畢竟沒有人願意將所有雞蛋放在一個籃子裏。

俄羅斯的經驗告訴世人，只要敢於反制，美國霸權就是紙老虎，任何制裁都無法得逞。有人形容這具有歷史意義，一點也不誇張，俄羅斯是第一個面對美國霸權揭竿而起的國家，為其他同樣受到霸權欺凌的國家樹立了榜樣。