今年11月便是美國總統大選，究竟是拜登還是特朗普勝出？這個話題不僅遠在亞洲的香港人關心，美國的傳統盟友相信更加心驚。皆因特朗普一味以美國利益為優先，即使面對傳統盟友也無情講，最近甚至口出狂言，表明若北約成員國拒向美國「交保護費」，美國將不會向它們提供安全保護，還會鼓勵俄羅斯對北約為所欲為。

而拜登雖然老而無能，經常胡言亂語，但起碼在清醒的時候，尚明白要維持美國霸主地位，必須對盟友有所承擔，表面上仍擺出負責任狀。特朗普則不然，他不按常理出牌，將治國當成一盤生意，有利可圖才會做，無利可圖便不幹，早前更傳出他在任期間，有意退出北約，只是被幕僚阻止才作罷。如今又拿北約軍費說事，盟友當然暗自心寒。

可圈可點的是，普京日前受訪，明言拜登執政「可預測」，更樂見他連任，其實恐怕只是講反話。特朗普當年對普京惺惺相惜，甚至有點崇拜心態，以致美俄關係一度有所回暖。他更說過，一旦再次執政，24小時便可結束俄烏戰爭，正合希望停戰的普京心意。反之，拜登任內發動俄烏戰爭，帶領盟友制裁打壓俄羅斯，普京怎麼可能樂見他連任？不過，普京沒有說錯，拜登可預測，特朗普則難以預測，惟後者聲勢高漲，全球各地莫不為他一旦回朝而謀算。

歐洲固然要加快戰略自主步伐，不能再事事指望老美，亞洲盟友又何嘗不如此呢？想當年，特朗普面對日相安倍晉三極不禮貌，曾瘋狂握着安倍的手19秒，你拉我扯暗自角力，事後安倍更反白眼。而台灣民進黨政府同樣要看特朗普臉色，擔心他隨時翻臉不認人。若然玩弄台獨讓美國無利可圖，特朗普拋棄民進黨絕對不足為奇。