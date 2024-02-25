香港的旅遊業希望仍在，只是端視政府和業界如何努力求存，如何去拓展機會。新冠疫情完結初期，有傳聞說，香港再無吸引力，遊客不會重臨，但今年新春假期剛過，訪港旅客達143萬人次，跟疫情爆發前的2018年比較，人數更多。又有傳聞說，疫情過後，內地人旅遊消費的能力減弱了，開始流行「窮遊」，意思是只求到訪當地，卻不願意也沒能力花錢。事實證明也不是，內地新春假期8日之內，國內旅遊消費總額達6,327億元人民幣，比疫情前的2019年，多出近8%。

內地旅客的消費力仍然龐大，只是近年風氣改變了，到歐美日韓等地遊玩的興致減少，愈來愈多人喜歡在國內作深度旅遊，香港是祖國的一部分，按理也能受益。可惜，香港特區政府太過抱殘守缺，近年旅遊業似乎搞不出新意思，長此以往，老本恐怕很快便會吃完。

香港要繼續吸引內地遊客，先要明白他們近年旅遊的口味是甚麼。據說「小紅書」的最新推薦，就連已故香港藝人黃家駒的墓地，也成了旅遊「打卡」點。這是一個頗有啟發性的例子，其實本地已故藝人之中，有幾個「黃金品牌」，很值得政府珍惜，除黃家駒以外，還有張國榮和梅艷芳，尤其是「哥哥」，留下不少電影作品，在很多內地人心目中，是永恒的經典。相對之下，李小龍固然也重要，但他對歐美遊客的吸引力較大，在內地的影響力則一般而已。

上述幾位已故藝人，港府及旅遊業界應善加利用，要是他們的故居仍在，可考慮購入後對外開放，買不到故居的便舉辦長期展覽。內地遊客要到訪這些「打卡」點，往往要多留一兩天，本地旅遊業自然能受惠。