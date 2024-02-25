美國國務卿布林肯日前赤裸裸的「餐桌或菜單」論，清楚地恐嚇所有美國「朋友」：你要嘛跟我合作吃掉別人，要嘛被我吃掉，沒有其他的選擇。

在慕尼黑安全會議中，布林肯談到中美關係時說：「在國際體系中，如果你不坐在餐桌上，你就會出現在菜單上。」毫不掩飾地說明美國的態度，如果你不選擇和我合作對抗中國，那麼你就可能是我下一個打擊的目標。儘管美國這種「叢林法則」早在冷戰時期就已成為準則，但以國務卿的身份在國際上公開宣示，恐怕還是冷戰後第一遭。

布林肯之所以如此「光明正大」地表明美國的態度，表示美國未來將放棄扮演多年的「警察」角色，而會老實不客氣地將「流氓」的本質表露無遺。

冷戰結束美國成為世界頭號強國，以「世界警察」的身份介入全球各地的衝突，此時的美國國富民強，又有一大堆小弟俯首聽命，要人有人，要錢有錢，自然可以裝腔作勢，拿着民主自由的大旗，保持表面上的超然中立。

但時移世易，世界大勢經過30年後，再度轉換為美中對抗的局面，內憂外患的美國察覺自己對小弟們的控制力不若以往，但本身經濟實力衰弱，再也不能像以前一樣用棒子與胡蘿蔔的兩手策略，只好褪去警察的外衣，露出流氓的本性，告訴那些搖擺不定、和中國眉來眼去的小弟：「和中國友好，就是和我為敵。」下場不是面臨美國的軍事入侵，就是國際的經濟制裁。但美國的競爭對手中國，在國際上展現的卻是更柔軟的態度：只要你不觸及中國的核心利益，那麼大家就是共同賺錢的好夥伴！當世界重回兩極對抗，各國都將被迫選邊站，上次冷戰雙方對抗了40年，這次或許又將花上相同的時間，才會出現最終的結果。