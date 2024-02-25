昨天是俄烏戰爭爆發兩周年。這場被外界形容為全球近20年來最大規模的地區戰爭，至今仍然看不到雙方停火止戰的任何迹象，其作戰時間之長，遠遠超出了國際社會主流早期的預測，對北京當局也有很大的啟發。

在現代戰爭中，若敵對雙方力量懸殊太大的話，軍力明顯佔優的國家往往會在開戰初期通過閃電戰以達到快速取勝的目的。豈料俄羅斯兩年前開戰後，雖然用精確的導彈遠程攻擊烏克蘭軍事基地，但竟然因為彈藥不足而無法一舉殲滅烏軍。結果烏克蘭在美國和北約提供資金和軍事武器援助後，很快就企穩陣腳還擊。目前俄烏戰爭發展到雙方僵持不下的局面，可謂峰迴路轉。

俄羅斯總統普京原以為可以在短時間內擊敗烏克蘭，如今已明白深陷泥淖，開始做好戰爭長期化的準備，包括向北韓和伊朗購買大量武器；而美國也剛剛宣布向俄羅斯追加新的制裁，意圖藉資源消耗戰拖垮俄國。現在的情況有點像兩名持械人士在格鬥中丟掉器械後，轉而進行體力搏鬥，最終是哪一方勝出，就要視乎誰最有耐力。

誠然，俄烏形勢與台海並不完全相同，但也不乏相似之處，打了兩年的俄烏戰爭可為海峽雙方提供借鑑。尤其是大陸政府應清楚意識到一旦台海爆發戰爭，肯定不會是原先設想的突擊然後迅速取勝，反而是正式啟動一場曠日持久的消耗戰。

事實上，西方國家的鷹派勢力一直希望透過戰爭拖垮或削弱中國國力，迫使中國倒退回改革開放前的落後年代。北京對於武統台灣，一定要做好打持久戰的心理準備，做好同時應對數場戰爭，以及被歐美制裁等的最壞打算。換言之，北京由現在開始就要積極深挖洞、廣積糧，加快整合軍民資源。