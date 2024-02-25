以巴之前進行過多次和談都不歡而散，主因是雙方形勢和戰力實在相差太遠，除非哈馬斯肯作出重大讓步，近乎跪低投降地無條件釋放所有以色列被擄人質，否則以方並沒有很大誘因去放棄戰鬥，換取和平。

正如巴西總統盧拉指出，以方出動訓練有素、裝備精良的專業軍人，對着手無寸鐵的巴勒斯坦平民，或現時只有能力進行游擊戰和自殺式襲擊的哈馬斯武裝分子，根本就是不對稱的戰爭，甚至可稱之為屠殺或種族滅絕。以軍現已殺到接壤埃及的拉法市的門口，若非礙於包括美國在內的國際輿論壓力，以色列可能早已「收復」了加薩全境。

問題是，即使以軍達到了原定的軍事目標，成功救出所有人質（更大可能是被處決或誤炸而死），並將所有哈馬斯分子趕離加薩，下一步以方應怎麼辦呢？須知自古以來都是打仗難，佔領更難，尤其是近代的戰爭。二戰時德軍與日軍先後在歐洲和亞洲長驅直進，攻城掠地，但很快就因補給線過長而出現後勤問題，還有被佔領民眾的武力與非武力抵抗，最終不是被迫撤離就是被反攻打敗。

較近期的例子，有阿富汗和伊拉克戰爭，美軍憑着壓倒性的軍事、科技和資源優勢，只需幾個月就打勝仗，將原有的反美政權推倒，將拉登等美國的仇敵殺死。之後美方又在兩國建立了親美的傀儡政府，但針對駐當地美軍以及親美人士的襲擊仍然不絕。當死傷累積到一定人數，在國內就會產生愈趨強烈的厭戰和反戰情緒，迫使美軍縮減駐軍規模以至全面撤軍。此時反美勢力就會重新冒起，通過武裝革命或民主選舉，將有關親美傀儡政權推翻。當中美軍倉皇逃離阿富汗的走樣荒唐畫面，讀者應該記憶猶新。下期再談。