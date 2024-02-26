在以巴之戰幾個月的時間裏，以色列已在國際社會裏成為眾矢之的，美國維護以色列，也一起被斥責，指為種族清洗的幫兇。相對於以色列和猶太人在戰前的良好和友善聲譽，這是美以和不少國家所始料不及的轉變。

以色列的美好形象是媒體等長期製造出來的，不是實際的面貌。也不是以色列、猶太人與美國在以巴之戰出現了突變。媒體的偽裝、粉飾在美國和猶太勢力控制國際媒體與輿論的操作下，幾十年、上百年便形成國際社會的共識：猶太人與以色列是納粹主義的受害者，美國是出自民主自由人權，在二次大戰把納粹主義打敗，拯救猶太人，並且與英美西方協助猶太人重建國家。以色列建國是從艱辛苦難中成就的。由於國際媒體與輿論被壟斷，不容許相反的事實證據，這樣的假象便經年累月地重複下去，成為國際社會少有共識之一，牢不可破。

這樣的假象依賴美國霸權主義用政治與軍事力量來維護，不讓真正的現實情況洩露作為有力反證。所以，以色列在巴勒斯坦的殖民政策絲毫沒有給反映當地原居民的流離失所，遭受種族主義的迫害。以色列還是受害者，受周邊阿拉伯國家侵略攻擊。數百萬的巴勒斯坦人便在新聞媒體、學術報刊裏消失，只留下令人同情、令人讚美的猶太人殖民者。美國霸權主義正走上末路，但仍張羅着維持它製造出來的假象。可正因為其衰弱，控制不了，巴勒斯坦在以色列統治下幾十年的迫害開始通過巴勒斯坦人民的反抗，陸續地在國際社會、媒體與輿論裏揭露出來。如果如1967年六日戰爭，或其後對巴勒斯坦人多次起義的鎮壓那樣，以色列能以武力壓倒當前的反抗，與美國一起共慶勝利。即使現實訊息還不會對國際社會起多少作用。

真正的變化是加薩哈馬斯等的成功，用人命血汗抵抗以色列在被襲之後的狂暴反應，並持續幾個月的不屈抵抗迫使以色列國採高度暴力，但消滅哈馬斯不成，改向平民發洩。在整個攻擊哈馬斯過程暴露了以色列的暴行與無能，也使幾十年的種族主義的新殖民主義種族隔離全然地被揭露出來，再無懸念也再不能掩飾或毀滅證據。只有這樣，真相才出現，國際社會才醒覺。

當美國霸權主義進一步瓦解，更多醜陋真相會被暴露出來。美國與西方的黃金時代卻是其他民族的災難。